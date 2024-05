3 mag 2024 11:00

MANGO LE BASI! CAOS IN RAI: L'ESIBIZIONE DI ANGELINA MANGO PER IL PROSSIMO "EUROVISION SONG CONTEST" SAREBBE STATA FILMATA E FATTA GIRARE IN UNA MAIL INTERNA ALLA TV PUBBLICA CHE AVEVA 8 DESTINATARI - SAREBBERO STATI SVELATI ALCUNI PARTICOLARI DELLA ESIBIZIONE, ANCHE SE SUL PALCO C'ERA UNA CONTROFIGURA E NON LA CANTANTE - CLAUDIO FASULO, VICEDIRETTORE INTRATTENIMENTO PRIME TIME PER LA RAI: “NON È PARAGONABILE ALL'USCITA DI UN INEDITO A SANREMO”