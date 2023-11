A MANO A MANESKIN - LA BAND ROMANA SE NE FOTTE DELLE CRITICHE DA PARTE DI RICCARDO MUTI ("MANESKÌN, O MANESKÒT, O COME DIAVOLO SI CHIAMANO") E GINO PAOLI ("SONO TRE BEI FIGHI E UNA BELLA FIGA, PER QUELLO FUNZIONANO") E ANNUNCIA IL SUO "NUOVO" ALBUM - SI TRATTA DI UNA DELUXE EDITION DEL LORO ULTIMO ALBUM "RUSH" E ARRIVERÀ A NATALE - DENTRO IL DISCO CI SARANNO QUATTRO NUOVE CANZONI, IN CUI IL CANTANTE DAMIANO DAVID PARLA DELLA FINE DELLA RELAZIONE CON GIORGIA SOLERI E DEL…

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per “la Stampa”

rush! (are u coming?) dei maneskin

Preferiscono non replicare i Måneskin che nelle ultime ore sono stati chiamati in causa da due giganti della musica come il Maestro Riccardo Muti e Gino Paoli. Il primo, […] ha stigmatizzato polemicamente lo spazio che i media danno «ai Maneskìn, o Maneskòt, o come diavolo si chiamano. ..»; il secondo, intervistato da Rolling Stone […] ha detto: «I Måneskin non li ascolto ma ne sento fin troppo parlare. Sono tre bei fighi e una bella figa, per quello funzionano». […]

MANESKIN

La band ora è in viaggio fra Francia e Italia dove si riposerà sino alla ripartenza dEL tour mondiale che il 20 novembre li porterà in Australia. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono ormai abituati a essere tirati in ballo e non sempre in forma amichevole e, da sempre, preferiscono tacere. O, al limite, suonare: infatti dei Måneskin tocca parlare perché oggi esce in tutto il mondo una deluxe Edition dell'ultimo album Rush pensata per Natale. […]

Nella nuova versione dell'album ci sono anche altre quattro novità: «Brani che il gruppo ha avuto l'urgenza di scrivere nella pausa fra i grandi festival estivi e la ripresa del tour mondiale», dice il management. Valentine, Off My Face, The Driver e Trastevere. […]

maneskin

Valentine racconta la fine di un amore ed è facile avvicinare il testo alla storia personale di Damiano David dopo la fine della relazione con l'influencer Giorgia Soleri. […] Il tema di tutte le nuove nate è l'amore e anche in Trastevere si racconta di un rapporto tradito e di una donna che aprendo il suo petto, dentro non ci trova più niente. […]

The Driver ha un suono che ricorda le colonne sonore dei film di Quentin Tarantino. Infine Off my face che tocca il tema, importantissimo, del come si usino le parole in musica. Nulla a che vedere con gli stupefacenti anche se l'incipit recita: «Sono innamorato della droga ma lei non mi ritorna quello che le do/Sono innamorato del dolore ma tu mi fai malissimo». Un amore tossico, ecco il riferimento alla droga, non si risolve mai. Anzi, lo stare insieme rovina entrambi o almeno e sicuramente uno dei due.

ARTICOLI CORRELATI

damiano maneskin anitta 2 i maneskin sul new york times damiano ethan dei maneskin damiano maneskin 66 victoria dei maneskin 2 victoria dei maneskin 33 victoria dei maneskin 56 victoria dei maneskin victoria dei maneskin victoria dei maneskin victoria dei maneskin victoria dei maneskin victoria dei maneskin damiano maneskin anitta 56