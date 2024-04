MARCELLA BELLA? MARCELLA “BELVA”! – LA CANTANTE, OSPITE DELLA FAGNANI, RIVELA IL SIGNIFICATO DEL FAMOSO DOPPIO SENSO DELLA GATTA, NELLA CANZONE “NELL’ARIA”: “C’ERA UNA DONNA CHE AVEVA UN CERTO, COME SI PUÒ DIRE, PRURITO?” – LA TENSIONE SULL’EVASIONE FISCALE (“I MAGISTRATI HANNO PRESO UN GRANCHIO, SENNÒ NON MI CHEDEVANO SCUSA”) E LA FRECCIATINA AD AMADEUS: “AMA NON MI AMA, NON SONO STATA NELLA ROSA DI SANREMO PER CINQUE ANNI” – VIDEO: DOPO ESSERSI AUTODEFINITA ICONA GAY, VACILLA SULL’ACRONIMO LGBTQIA+

Marcella Bella, divertita e imbarazzata, racconta a “Belve” la verità sulla canzone “Nell’aria”, quella con il doppio senso stracult sulla “gatta”: “Dopo 40 anni non vorrei scivolare proprio adesso sul ‘prurito” … non mi faccia dire cose di cui poi mi posso pentire, mi devo frenare”.

In un divertito scambio, Francesca Fagnani cita l’allusione nel testo del brano: “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei”, e chiede una “esegesi”. E Marcella Bella, tra il dire e non dire, in forte imbarazzo, ammette però il doppio senso osé della canzone: “C’era una donna che aveva, un certo come si può dire?.... Non voglio dire parole strane… non voglio scivolare proprio adesso sul prurito!”.

Altro momento cult è quando Bella, autodefinitasi un’icona gay, vacilla su un divertente test che le fa Fagnani: “Mi scioglie l’acronimo lgbtqia+?”, chiede la giornalista e Bella, in un crescendo di difficoltà, si ferma alle prime due lettere: “l? Lesbiche, g gay, b…andiamo sul difficile… non ricordo… t?... Travestiti?” A quel punto Fagnani resta attonita e ribatte: “si dice transessuali… comunque non sa nemmeno le basi… guardi ha perso il titolo!”

Ci sono stati anche momenti di tensione, quando la Fagnani ha chiesto a Marcella Bella dell’indagine per evasione fiscale: “Si è scusato il fisco con lei? E come si è scusato, con un biglietto?”, Bella precisa “ho parlato con la persona responsabile, che si è scusata. Ma gli ho detto: guardi le scuse, quando si sparano i titoli al tg, non valgono.”

La Fagnani allora chiede: “i magistrati dicono però di aver chiesto l’archiviazione semplicemente perché il reato era prescritto” e Marcella Bella a quel punto smentisce: “Zero, hanno proprio preso un granchio, sennò non mi chiedevano scusa”.

E poi spazio anche per le polemiche sulle numerose esclusioni da Sanremo: riferendosi ad Amadeus, bella si lascia andare ad un commento inequivocabile: “nonostante presenti canzoni bellissime, non sono stata nella rosa per cinque anni, quindi ho pensato che Ama non mi ama!”.

