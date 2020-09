MARCO GIUSTI INTERVISTA IL VINCITORE MORALE DEL FESTIVAL DI VENEZIA, GIANFRANCO ROSI - ''MA LO SAI CHE 'NOTTURNO' È L'UNICO FILM CHE HA FATTO IL GRANDE SLAM? NON SAI COS'È? VOI CRITICI SIETE IGNORANTI…'' - ROSI È UNA FURIA, CE L'HA COI GIURATI, CHE HANNO PREMIATO UN FILM, ''NOMADLAND'', CHE LUI HA GIÀ FATTO NEL 2008 (NON CAPITO). I CRITICI LO HANNO ACCUSATO DI FARE UN CINEMA ''FALSO'', ''MESSO IN SCENA'', E LUI SI INCAZZA PESANTEMENTE. SPIEGANDO CHE ''SONO STATO IN QUESTI POSTI TRE ANNI, HO FATTO L’ALBA PER ASPETTARE…''

Marco Giusti per Dagospia

Intervista a Gianfranco Rosi

“Ma lo sai che Notturno, è l’unico film che ha fatto il Grande Slam? Lo sai cos’è il Grande Slam… voi critici siete ignoranti… il Grande Slam è quando un film viene scelto da Venezia e poi si fa anche tutti gli altri festival, Toronto, Telluride, Londra, New York, Tokyo… In un momento poi che non scelgono 500 film a festival come gli anni scorsi, ma solo 50 titoli. Ti rendi conto?”. E’ un fiume in piena Gianfranco Rosi dopo il verdetto che ha escluso il suo bellissimo film, “Notturno”, dal Palmares di Venezia. Nemmeno un Gran Premio, un Premio speciale.

notturno di gianfranco rosi

A lui che, negli ultimi anni, è l’unico regista italiano a aver vinto un anno il Leone d’Oro a Venezia con “Sacro GRA”m 2013, e un anno l’Orso d’Oro a Berlino con “Fuocammare”, 2016, che ha poi vinto gli EFA e è stato candidato agli Oscar. Hanno preferito premiare Michel Franco, Kiyoshi Kurosawa e Andrej Konchalovsky. Cate Blanchett glielo ha detto. “Sei il mio eroe, il film è bellissimo, ma per quel film o il Leone d’Oro o niente… Non ti potevamo dare un premio minore”.

Ma come niente? Senza un premio Rosi rischia di vedere il suo film, uscito qualche giorno fa con 60 copie, scomparire con 20 copie. “Un premio avrebbe cambiato le cose, un premio a Venezia avrebbe portato la gente al cinema. Ma perché sono tutti su Netflix?” Rosi sarebbe dovuto venire ospite della seconda puntata di Stracult, Rai Due, al Teatro delle Vittorie a dirmi tutte queste cose. Era supercarico. Ma due casi positivi di collaboratori ai programmi che si fanno nello studio accanto e due tamponi ancora mancanti ci hanno impedito, ahimé, la messa in onda.

notturno di gianfranco rosi

Così Gianfranco l’intervista la fa lo stesso. Al telefono. E’ una furia. Ce l’ha con i giurati, che hanno premiato un film, “Nomadland”, che lui ha già fatto. E meglio. “Below Sea Level”, presentato a Venezia nel 2008. Stessa storia. E con i critici italiani che non hanno capito. “Sono ignoranti, leggiti cosa scrive Lee Marshall su Screen, ha visto il film quattro volte…”. E lo hanno anzi accusato, i critici italiani, di fare un cinema “falso”, “messo in scena”, Raffaele Meale sulla rivista on-line “Quinlan” scrive che è “un film che scavalca ripetutamente i confini del lecito e del morale per puro piacere estetico. Un’opera deplorevole, che pone seri dubbi sulla poetica di Rosi e non avrebbe meritato una ribalta importante come quella del concorso veneziano”.

notturno di gianfranco rosi

Ha pure tirato fuori la vecchia storia del “carrello di Kapò” con cui Jacques Rivette, sulle pagine dei “Cahérs du Cinéma” accusò il regista italiano di effettacci strappacore, immorali. Mi ricordo che Pontecorvo neanche si ricordava di questo carrello (“Magari era una zoom… ma sei sicuro?”).

Su tutto questo Rosi non può che incazzarsi pesantemente. E ha pienamente ragione. “Sono stato in questi posti tre anni, ho fatto l’alba per aspettare le nuvole, il cielo giusto con i cacciatori di anatre, per avere l’immagine che avevo in testa, che cercavo… io non ho messo in scena nulla, ho scelto nella realtà le cose che volevo raccontare. E mi accusano di essere estetizzante… ma quando mai? Lo sai da quanto tempo non ho una storia d’amore?”.

notturno gianfranco rosi

Totalmente dedito alla sua opera, Rosi ha sacrificato realmente gran parte della sua vita per inseguire questi progetti in ogni parte del mondo. Non accetta le accuse di essere estetizzante, che hanno davvero diviso il pubblico. E davvero non capisco perché, visto che è dall’epoca dei Lumiére e di Meliés che ci domandiamo cosa sia davvero l’immagine della realtà. Perché è voluto andare a Venezia, gli chiedo, in fondo il suo era un film importante, un impegno economico forte per lui, due milioni di euro, altri registi, Nanni Moretti e Paul Verhoven, hanno preferito aspettare Cannes a maggio prossimi, non pensa di averlo un po’ bruciato?

notturno gianfranco rosi

“No”, mi risponde, “intanto Venezia andava fatta e Barbera ha fatto benissimo a farla. Io non faccio film di fiction che possono andare bene oggi ma anche fra un anno. Il mio è un film che doveva uscire ora. Non si sa cosa capiterà adesso in Medio Oriente, in Iraq, in Libano… Mi sono già perso l’esplosione a Beirut, che non è certo stato un incidente, non mi dire che credi a quella storia?… stanno per chiudere l’ospedale psichiatrico che vedi nel film… è più che possibile che Trump, prima delle elezioni, voglia fare un altro colpo in Iraq… Tutto cambierà rispetto a quello che hai visto nel film“.

notturno gianfranco rosi

Ma Trump rivincerà le elezioni, gli chiedo? “Più che possibile…”. E allora perché vuole tornare in America, dove è stato anni e dove ha studiato? Intanto i critici sono meno ignoranti… Possibile. Mi rileggo quel che scrive Lee Marshall su “Screen”: “Questo approccio più impressionistico, unito all'umore e al passo da requiem del film, potrebbe sfidare il pubblico che si era appassionato ai personaggi e alle storie che si inserivano l’una con l’altra di Fuocammare. Notturno è un film sensibile e aperto che premia gli spettatori pazienti e ricettivi con immagini di grande bellezza e una visione umana di profonda empatia. Non c'è una colonna sonora musicale, ma il suono diventa una specie di musica nel film, che sia quella degli stivali dei soldati su una piazza d'armi bagnata, il rombo del traffico su un ponte di barche semisommerso o la tempesta da cui proviene un cacciatore adolescente con grandi occhi tristi si ripara sotto un albero battuto dal vento. Il brand di documentario d’osservazione di Rosi, che diventa più solidificato con ogni film, è sia evocativo che sobrio.”

GIANFRANCO ROSI

Mi leggo anche cosa scrive su “Variety” Jessica Kiang: “Questo è, ovviamente, il progetto di Rosi: comunicarci la circolarità dell'esperienza umana anche in un terreno fortemente diviso. Ma sembra anche un'osservazione troppo mite per essere evidenziata da storie così microscopicamente specifiche, spesso strazianti. E con i suoi film che vanno dal superbamente estetizzato (può trovare un Caravaggio in una ripresa di un ragazzo in giacca a vento) al semplice, come nella presentazione di una serie di sessioni di arteterapia per bambini traumatizzati, l'approccio del regista può rendere questi elementi di storia più sparsi dove dovrebbero coesistere”.

gianfranco rosi still 1.18.1

Rispetto a quel che scrivono i nostri critici, mi dice Rosi, quelli americani anche quando scrivono cose non positive, ci ragionano in maniera non superficiale. “Il tuo compito”, conclude, “è mandare la gente al cinema, perché Notturno è uno dei miei film pià belli, che si vedrà in tutto il mondo e mi dispiace che in Italia finisca così. Mi fa incazzare quando mi dicono… però Boatmen… però Sicario… no, io in questi anni sono cresciuto, sono migliorato, anche i miei film sono migliori”.

Non so se può fargli piacere, ma leggo cosa scrive su Facebook un vecchio e intelligente critico dei miei tempi, Alessandro Cappabianca, su Notturno: “Un documentario sulla moltiplicazione dei confini, sull'impossibilità di varcarne uno senza incontrarne un altro. La sua bellezza sta nell'essere un film notturno, senza luce. Le finestre, o piuttosto i buchi, che si aprono sul giorno mostrano devastazioni e follie umane solo in maniera indiretta. Questo disturba i fanatici della realtà vera”. Sottoscrivo. E' un grande film.

gianfranco rosi lampedusa fuocammare gianfranco rosi porta a venezia sacro gra foto il cinema italiano gianfranco rosi