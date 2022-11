DI MARE IN PEGGIO! – “STRISCIA LA NOTIZIA” RICICCIA IL FILMATO IN CUI GIOVANNA BOTTERI RACCONTA DI QUELLA VOLTA CHE REGALÒ UN PAIO DI MUTANDE LEOPARDATE A FRANCO DI MARE: “E LUI BALLÒ SUL TAVOLO SOLO CON SLIP” – IL DIRETTORE DI RAI3 SORRIDE MA MASTICA AMARO E POCO DOPO REPLICA CON UNA STORIA VELENOSA PROPRIO SULLA GIORNALISTA: “QUANDO ERAVAMO IN KOSOVO E CI SERVIVA QUALCOSA, GIOVANNA ANDAVA DAL COMANDANTE, CHE AVEVA UNA PASSIONE PER LEI, SI SBOTTONAVA UN PO’ LA CAMICETTA…” – VIDEO

Prosegue senza soluzione di continuità la guerra tra Franco Di Mare, direttore di Rai 3, e Striscia la Notizia. Di Mare infatti ha annunciato di aver querelato il tiggì satirico ideato da Antonio Ricci per "aver mostrato le sue palpatine in diretta", spiega la redazione di Striscia. E così ecco che proprio Striscia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 3 novembre, serve la sua vendetta contro Di Mare...

"È un tipetto molto vendicativo, come si evince dalle immagini che vi mostriamo". Ed ecco che Striscia mostra nuovamente le immagini del momento in cui, in televisione, Giovanna Botteri rivelò un aneddoto molto piccante e imbarazzante: quando Franco Di Mare ballò su un tavolo con un paio di slip leopardati. E il direttore, come si nota dalla sua faccia, aveva gradito il giusto la rivelazione.

Tentò di negare la performance, "ovviamente non è vero, non è possibile", disse. Dunque, passò alla controffensiva: per rappresaglia ecco che iniziò a spifferare particolari maliziosi proprio su Giovanna Botteri. "L'hai voluta tu... quando eravamo in Kossovo, in una brutta situazione, avevamo auto e un po' di scorte, ma la benzina finiva. E quando ci serviva qualcosa, benzina o aiuti materiali, bisognava andare da uno dei comandanti. Il quale aveva una passione per Giovanna, che è una bella donna adesso e immaginate che mula era 20 anni fa. Allora lei prendeva la sua migliore camicetta e la sbottonava un po', andava lì e tornava con la benzina. Non avrei mai voluto dirlo, ma...", concludeva Di Mare.

E Striscia, rilanciando il video, rimarca. "Il Di Mare è un tipetto molto vendicativo, come mostra questo video in cui ripesca una vecchia storia con Giovanna Botteri da Mara Venier". Avrà ragione Striscia?

