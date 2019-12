MARIA, RICORDI DANIELE SIBILLI? LA RIVINCITA DEL BALLERINO ELIMINATO QUASI SUBITO AD 'AMICI': OGGI BALLA CON MADONNA NON PUO’ FARE A MENO DI LUI E GLI TRIBUTA UN RICONOSCIMENTO SU INSTAGRAM RINGRAZIANDOLO PER IL SUO SUPPORTO DURANTE IL RIPOSO FORZATO – IL SUO MAESTRO ALL'EPOCA DI AMICI, GARRISON, GLI AVEVA PROFETIZZATO UNA CARRIERA BRILLANTE – VIDEO

Dalla bocciatura in tv ad Amici 11 al riconoscimento pubblico di stima e affetto da parte di Madonna. La favola del ballerino Daniele Sibilli, eliminato quasi subito nel 2012 dal talent di Maria De Filippi ha continuato ad esibirsi in Italia e nel mondo e oggi raccoglie i frutti di tanto sacrificio. Due anni fa aveva conquistato la popstar americano durante un party privato, oggi è diventato uno dei suoi ballerini nel mastodontico Madame X Tour.

Di fatto, una incoronazione professionale mondiale, a cui è seguita qualche ora fa quella personale e privata: Miss Louise Ciccone ha voluto regalargli una carezza direttamente dal proprio seguitissimo profilo Instagram, ringraziandolo per il suo supporto in questi "momenti difficili". Il riferimento è all'infortunio al ginocchio che ha costretto Madonna ad annullare diverse tappe del suo tour, che il prossimo 16 gennaio salvo ulteriori imprevisti di salute sbarcherà in Europa. E Sibilli potrà finalmente diventare "propheta in patria". Una bella rivincita per chi lo ha preceduto in tv e oggi è rimasto nell'ombra. In fondo, il suo maestro all'epoca di Amici, Garrison Rochelle, gli aveva profetizzato una carriera brillante. Ma così, è addirittura esagerata.

