Giuseppe Candela per Dagospia

Fermi tutti! Mark Caltagirone esiste e lo ha incontrato Maria Monsè? In un articolo pubblicato sul Tempo a luglio 2018 la showgirl per mancanza di show scrive di una festa avvenuta al ristorante Casanova a Roma con presunti vip e aggiunge: "Presente anche Marco Caltagirone, noto sia per la sua passione per gli affari all'estero che per quest'altra particolarità: continua ad assumere solo personale italiano puntando sulle donne, ma non solo. Tra le sue novità in vista le trattative per le olimpiadi 2020 a Tokyo e la sua sfida più grande: nel 2018 investirà in Italia, precisamente in Puglia in importanti opere di turismo." Articolo che nelle ultime ore ha iniziato a circolare nuovamente in rete e su cui facilmente facciamo chiarezza.

La Monsè come giornalista non se l'era cavata benissimo e lo amette a Dagospia: "Ricordo di essere andata in questo ristorante con la mia famiglia, mia figlia Perla Maria si stava per addormentare sulla poltrona quindi siamo andata via. Ho preso appunti su chi c'era e poi mi hanno girato il comunicato. Volevo più informazioni ma la Perricciolo non mi rispondeva, ho chiamato anche il ristorante per chiedere se avessero visto Caltagirone. Io non l'ho visto ma loro mi hanno confermato che c'era. Quindi ero convinta che ci fosse." Nulla di fatto, la Monsè non risolve il caso ma conferma il metodo.

"Mi hanno anche mandato un link dove prendere le informazioni che poi ho scritto, ho chiesto una foto da inserire nella gallery ma ovviamente non me l'hanno data. Mi hanno spiegato che non voleva comparire ma che era super bello e di iniziare a seguirlo su Instagram", spiega a Dagospia.

Il ristorante in questione è stato più volte tirato in ballo e lo stesso Caltagirone in chat ad Alessia Bausone, esponente del Pd calabrese, confidava di essere il titolare.

Dal Casanova ci fanno sapere che Mark Caltagirone non è e non mai stato il titolare del ristorante, spiegando che le due agenti organizzavano alcune serate con karaoke e (presunti) vip.

LA FUGA DALL'AICOS

"La mia agenzia sta affondando", ha detto la Michelazzo a Non è la D'Urso. Così dopo Angelo Sanzio e Rosa Perrotta anche Georgette Polizzi ha preso le distanze con un'intervista al settimanale Chi. Milena Miconi ha fatto lo stesso poche ore dopo spiegando a Dagospia lo stop alla collaborazione con l'Aicos, Federica Benincà (ex Uomini e Donne) si è aggiunta alla lista spiegando le sue ragioni al settimanale Spy.

"Non faccio parte dell'agenzia", ripetono molto delle persone contattate che figurano sul profilo Instagram dell'Aicos Management ma raccontato di collaborazioni legate a social e serate. "Non faccio parte della loro agenzia, sono nella scuderia Vegastar. Per un momento ho fatto la foto perché ci eravamo viste con Pamela", ci spiega la showgirl Matilde Brandi.

Quindi usano la sua foto anche se non c'è nessuna collaborazione, chiediamo. "Ma qual è il problema? Non ci collaboro, non ci ho mai fatto niente. Le ho conosciute ma non ci ho fatto nessun lavoro e se mi chiamano ci lavoro". La Brandi inspiegabilmente si scalda quando ripetiamo la domanda: "Ma che te frega, che domande fai? Sto con chi me pare perdonami, questo tono inquisitorio non lo capisco."

Anche Pamela Camassa compare in numerose immagini con il duo Perricciolo-Michelazzo. La sua immagine, cosa più grave, è stata usata per il finto profilo di Silvia Sbrigoli, dove venivano usate anche le foto della influencer Flora Pellino (all'oscuro di tutto).

La showgirl, compagna di Filippo Bisciglia, appariva in alcuni video che la Sbrigoli dedicava a Mark Caltagirone: "Conosco Eliana e Pamela, non sono una loro assistita. Andavo al ristorante a mangiare e fare il karaoke, mi piace cantare. A me non hanno mai fatto niente ma non conosco Silvia Sbrigoli, non so se è vero o meno. Non conoscevo questo profilo, sono consapevole che essendo in un luogo in qualche modo pubblico qualcuno può farmi un video mentre canto e pubblicarlo. Non mi sono sentita usata."

Lucia Bramieri, nuora del mitologico Gino e presenza fissa nei contenitori della D'Urso, ha deciso di tagliare i ponti: "Facevo parte dell'agenzia, ho lasciato a fine anno. Sono contenta di essermene andata in tempi non sospetti. Ho incontrato Pamela ed Eliana la sera che sono uscita dal Grande Fratello, non avevo ancora una agenzia e loro si sono proposte. Conoscevo Angelo Sanzio e mi sono fidata di lui. Da Barbara ci andavo già di mio e loro non erano mai presenti, in sette mesi mi hanno fatto fare solo tre serate in Calabria".

L'ex concorrente del Grande Fratello figurava tra gli invitati del compleanno di Pamela Prati, festeggiato in un centro estetico a Formello: "Mi ero molto stupita dell'assenza di questo fidanzato, mi ero sorpresa anche del fatto che la Michelazzo avesse annunciato l'ingresso della Prati nell'agenzia Aicos come manager. L'avevo vista un'altra volta ma erano presenti tutti gli assistiti perché avevano organizzato loro l'evento. Nell'aria ho percepito che c'era qualche problema economico per Pamela. Come l'ho percepito? Come se questo ingresso nella società, per come si stavano raccontando i fatti, fosse un po' finalizzato alla risoluzione di un problema. Probabilmente a Pamela poteva servire entrare in questa società", conclude la Bramieri.

