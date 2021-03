2 mar 2021 19:24

MARTANI DA LEGARE! - COSA NON SI FA PER UN PO' DI CELEBRITÀ: LA SVALVOLONA DANIELA MARTANI, CHE SOSTIENE CHE IL COVID NON ESISTA E PER ANNI CI HA SBOMBALLATO CON LE SUE TEORIE NO-VAX, PER PARTIRE ALLA VOLTA DELL’HONDURAS HA ACCONSENTITO A SOTTOPORSI A UN TAMPONE A FARSI INOCULARE 5 VACCINI: ANTITETANICA, ANTI EPATITE A E B, L'ANTI TIFOIDE E ANTICOLERA