MASCHIETTI ESULTATE, MARTINA STELLA E’ TORNATA SUL MERCATO! L’ATTRICE A “OGGI” PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA SEPARAZIONE DAL MARITO, IL PROCURATORE SPORTIVO ANDREA MANFREDONIA: “I MOTIVI SONO STATI INSUPERABILI E MI HANNO CAUSATO TANTISSIMO DOLORE. SONO MOLTO DELUSA, NON ME L’ASPETTAVO” - LEGATA IN PASSATO AL PILOTA DI MOTOCICLISMO VALENTINO ROSSI, AL MANAGER LAPO ELKANN E ALL’ATTORE PRIMO REGGIANI, MARTINA STELLA CONFESSA DI...

martina stella foto di bacco (1)

Anticipazione da Oggi

Martina Stella, lanciata nel cinema a 16 anni da «L’ultimo bacio», torna su Rai 1 nei panni di Claretta Petacci (“La lunga notte” di Giacomo Campiotti dal 28 gennaio). E al settimanale OGGI, in edicola da domani, confida il suo duro momento privato: «Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita.

Ad agosto mi sono separata (da Andrea Manfredonia, procuratore sportivo, ndr). I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili». Martina si dice «molto delusa, non me l’aspettavo».

COPERTINA OGGI - 27 DICEMBRE-3 GENNAIO 2023

E rispetto al suo percorso lavorativo, un po’ altalenante, dice con sincerità: «Ho cercato di essere un’attrice felice. Non per forza una brava attrice». E spiega: «Rimpianti non ne ho, perché ho fatto il possibile. Ero molto giovane, acerba e senza una tecnica. La mia scuola è stata sul campo. Non ho mai scalpitato per ottenere chissà cosa». E ancora, sulle rinunce per poter seguire i figli: «Per la prima, Ginevra, mi sono lasciata scivolare addosso tante proposte: capivo che aveva bisogno di stabilità e di non essere sballottata da un set all’altro. Ma non le chiamo rinunce. Piuttosto regali che mi sono fatta».

Legata in passato al pilota di motociclismo Valentino Rossi, al manager Lapo Elkann e all’attore Primo Reggiani, confessa «di non aver avuto molta fortuna in amore». E dice: «La mia storia è fatta di cadute e risalite. Sono nel momento della ricostruzione e rimango una donna che continua a inseguire la felicità».

martina stella foto di bacco (2) martina stella piper Martina Stella Andrea Manfredonia martina stella martina stella martina stella martina stella martina stella foto di bacco (4) martina stella 9 martina stella 8 martina stella 6 martina stella 4 martina stella 3 martina stella 2 martina stella 17 martina stella 16 martina stella 15 martina stella 13 martina stella 11 martina stella 10 martina stella 1 martina stella martina stella andrea manfredonia