meloni ferragni

Insomma questo Natale per fortuna è arrivato il pandoro-gate per farci dimenticare l’Ucraina e il medioriente e farci sopravvivere con discussioni altrettanto polarizzate (con o contro “Chiara”) ma meno foriere di rotture definitive coi parenti.

La questione della beneficenza forse tarocca allegata al dolce natalizio Balocco, e della gestione efficiente, molto efficiente, della crisi, da parte di Ferragni, mostra ancora una volta come l’influencer sappia gestire i rovesci di fortuna della sua effimera professione. I più maligni ricordano altre vicende in cui la faccia contrita, persino la luce sbagliata, abbiano accompagnato i mea culpa ferragneschi; lo spreco al party nel supermercato, quando una festa si trasformò in lanci di frutta e verdura, che fece insorgere il popolo.

GIORGIA MELONI E IL PANDORO DELLA FERRAGNI - MEME BY DAGOSPIA

Passeggiava accompagnato dal suo bassotto, e incassava sempre “un milione” tondo tondo in una enorme banconota, e allora esultava in rime baciate: “Non farò più lo sgobbone / né il minchione né il cialtrone, / non più servo ma padrone / e padrone d’un milione!”. Qui il milione dovrebbe servire a far finire la polemica, e certo la cifra è notevole come è notevole l’ambientazione della foto, la fotografia, come se da un film patinato si fosse passati al più severo dei Dogme. Ma soprattutto colpisce la tempestività, che neanche i teorici della comunicazione di crisi, neanche un Comin.

CHIARA FERRAGNI E IL CASO DEL PANDORO BALOCCO – VIGNETTA BY VUKIC

Eppure le due condividono molte cose. A noi che siamo abituati a tutto pare normale, ma lasciare il proprio compagno con un post su Instagram non è un fatto che all’estero siano abituati a vedere: ecco dunque il povero Giambruno mollato così, dopo i celebri fuorionda di “Striscia”, proprio sul social di Zuckerberg. Senza possibilità di appello, peggio di una sentenza dell’Antitrust (ma Giambruno è stato però rivisto ad Atreju). Ma con “Giorgia” oltre alla gestione efficiente delle crisi Ferragni condivide molte cose: l’esser giovani donne realizzate nella vita grazie al loro ingegno, il provenire da contesti medio-borghesi anche se Meloni spinge per abbassarsi la nascita in contesti proletari con lo spin sulla Garbatella, quartiere dove in realtà ha abitato per poco tempo in favore degli affluenti Camilluccia ed Eur.

giambruno meloni

Ferragni invece come si sa è figlia di un dentista di Cremona e di una mamma che voleva fare la scrittrice, sogno che poi ha realizzato in età avanzata, e qui altra somiglianza: la mamma di Meloni l’ha fatto sotto falso nome per una serie di thriller erotici-sentimentali, col nom de plume di “Josie Bell” (titoli: Vergine amante, Prigioniera di te) mentre Marina Di Guardo ha al suo attivo: “Dress code rosso sangue”, “La memoria dei corpi”). Entrambe hanno famiglie variegate che col tempo vengono impiegate nella “factory”: da una parte Valentina Ferragni, che è un po’ il succedaneo di Chiara, meno follower, meno celebre ma fa il suo. Dall’altra parte invece Arianna Meloni, pare, vero cervello di casa.

meloni giambruno

In entrambe le famiglie gli uomini sono puramente decorativi, quando va bene (quando va male combinano guai): da una parte Fedez e il padre dentista, dall’altra il padre assente e già trafficante, e il Giambruno che c’è e non c’è. Curioso a questo punto che “Giorgia” si scagli, tra i tanti bersagli, proprio contro Ferragni, decisione sicuramente consigliata da bestie e bestioline digital, e però sicuramente c’è dell’altro: ombre, proiezioni, rispecchiamenti. Di sicuro nel paese che lotta contro il patriarcato in crisi, entrambe sono eccezioni molto interessanti di un matriarcato fiorente e neanche tanto raro.

TAROCCO - ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA COME CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - MEME BY EMILIANO CARLI CHIARA FERRAGNI, IL VERO NEMICO DI GIORGIA MELONI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA ferragni meme fedez e chiara ferragni

chiara ferragni e fedez ferragni meme 1 meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 2