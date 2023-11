MATANO, RICCIO & CAPRICCIO - ZONETTI: “PER ALBERTO MATANO, LA STAGIONE IN CORSO È UN'AUTENTICA PRIMAVERA, VISTO IL FORTUNATO PERIODO PROFESSIONALE DI CUI È PROTAGONISTA: IL VOLTO BARBUTO PIÙ FAMOSO DELLA TV TRASFORMA IN ORO TUTTO CIÒ CHE TOCCA. NON ULTIMA LA CHIOMA ABBOCCOLATA, CHE ORA APPARE BEN PIÙ FOLTA E RIGOGLIOSA RISPETTO AD ALCUNE FOTO DEL PASSATO CHE LO RITRAEVANO CON UN'OMBRA DI CALVIZIE INCIPIENTE. ENNESIMO PRODIGIO DI ALBERTO DEI MIRACOLI…”

Marco Zonetti per Dagospia

ALBERTO MATANO

Altro che autunno! Per Alberto Matano, la stagione in corso è un'autentica primavera, visto il fortunato periodo professionale di cui è protagonista. In primo luogo il conduttore de La Vita in Diretta, già mezzobusto del Tg1, surclassa dal lunedì al venerdì la rivale Myrta Merlino, che, alla guida di Pomeriggio Cinque in sostituzione di Barbara D'Urso, arranca e viene spesso battuta anche da Sveva Sagramola con il suo Geo.

ALBERTO MATANO 1

In secondo luogo, il buon Alberto è in video sei giorni su sette, essendo anche parte integrante del cast di Ballando con le Stelle il sabato in prima serata. Addirittura capita spesso che egli delizi spettatrici e spettatori per ben sette giorni la settimana, chiamato di frequente in aiuto dall'amica Mara Venier a Domenica In. Un autentico re di Rai1, per usare l'espressione cara a Pinuccio di Striscia la Notizia.

alberto matano e la sua foto come sfondo del cellulare 9

Di questi giorni, inoltre, la notizia della nomina di Alberto quale vicedirettore ad personam dell'Intrattenimento Day Time, un incarico che gli permette in ultima analisi di avere maggiore autonomia rispetto al direttore Angelo Mellone in quota Fratelli d'Italia. Un colpaccio non soltanto mediatico ma soprattutto politico.

Seppur caduto in disgrazia quello che per molto tempo si era ritenuto il suo dante causa, ovvero l'ex sottosegretario e ministro pentastellato Vincenzo Spadafora, il simpatico giornalista calabrese ha dimostrato infatti di resistere indenne e di saper far valere le sue capacità anche con un assetto governativo di tutt'altro colore, sia a Palazzo Chigi sia in Rai.

alberto matano

Audience, presenza in video, incarichi professionali: il volto barbuto più famoso della Tv italiana riesce a trasformare in oro e a far crescere esponenzialmente tutto ciò che tocca. Non ultima la chioma abboccolata, che - come hanno notato in molti - ora appare ben più folta e rigogliosa rispetto ad alcune foto del passato che lo ritraevano con un'ombra di calvizie incipiente. Ennesimo prodigio di Alberto dei Miracoli.