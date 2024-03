Ivan Rota per Dagospia

Un bel tacere non fu mai scritto. Matilda De Angelis riguardo l’ amore che prova per Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi: “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere.”

E lui non è da meno: “Ho cancellato Instagram perché ero stanco di sentirmi dire che sono bello…quando leggo un apprezzamento sulla mia estetica, io sono talmente bastardo che mi fa incavolare e dico "Raga io sto cantando, sono qua per cantare". La mia scelta viene da questo…”.In realtà Alessandro De Santis ha deciso di cancellare i suoi profili social già lo scorso dicembre, a ridosso di Sanremo Giovani, perché si era reso conto che faceva fatica a gestirli.

Mel B. delle Spice Girl ha passato momenti difficili e per comprarsi casa ha dovuto arginare le spese. Ora si è “risollevata”, ma dice: “Adoro ancora fare la spesa nei discount, non credo che smetterò mai di farlo a dire il vero. Sono ancora una ragazza di Leeds!" La cantante ha anche detto che le piacerebbe riunire le Spice Girls.

“Vorrei incontrarti altre cento volte”: questa la romantica dedica di Ilary Blasi al fidanzato Bastian Muller nel giorno del suo compleanno.

Simona Izzo parlando di Ricky Tognazzi a Generazione Z da Monica Setta: “Quando lui mi ha vista mi detestava…Non si è mai dichiarato. Ancora dice che non sono il suo tipo. A lui piacciono magre e senza tette, questa è la verità.”

Chiara Ferragni torna a piangere: “In tutta questa merda di questo periodo spero che ci siano cose nuove per avere stimoli nuovi. Quando dico merda non dico solo per la cosa pubblica, ma lo dico perché è un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno e sono nei miei pensieri.”

La frecciatina di Megan Markle riguardo il “foto gate”: con i principi del Galles Kate e William non é mai andata d'accordo. Attraverso il loro team, i duchi di Sussex hanno fatto sapere che mai “ritoccherebbero le loro foto” e che, in una situazione simile a quella di Kate, loro “sarebbero stati massacrati dalla stampa”.

Alla cerimonia per la consegna della stella a Lenny Kravitz sulla Walk of Fame di Hollywood, la di lui figlia Zoë Kravitz e Channing Tatum smentiscono di essere in crisi: si sono mostrati sempre piú uniti e tra poco si sposeranno. Zoe di lui dice: “Channing è un uomo meraviglioso. Mi fa ridere, amiamo entrambi l'arte e parliamo di tutto.”

Divertente poi quello che dice del padre Lenny: “Essere tua figlia è una delle avventure più incredibili della mia vita..Per tutta la mia vita la gente mi ha sempre chiesto com'é avere un padre figo e la risposta è che è stupendo!”

Kristen Stewart a New York se ne va in giro in mutande: un paio “culotte” di Brunello Cucinelli che la rendono molto sexy. La blusa sopra é aperta, per svelare la pancia e il reggiseno hot di Victoria’s Secret.

Jessica Alves, che sogna il trapianto di utero, è in Turchia da febbraio per il suo ultimo intervento: un lifting di viso, labbra e collo costato quindicimila sterline. Prima della sua transizione, si chiamava Rodrigo, conosciuto come il Ken umano ora diventato Barbie.

Grande Fratello: a Pomeriggio Cinque, Anna Pettinelli ha detto cosa ne pensa della coppia meno amata d’Italia: “Cosa penso della storia di Anita e Alessio? Oddio, Anita aveva una storia esterna, poi ok che al Grande Fratello succedono tante cose anche inaspettate. Se devo dire la mia, a me personalmente Alessio non piace per niente, ma per nulla proprio.”

Massimiliano Varrese: “perché stai sotto le coperte qua sola?

Bea: “io? E che cazzo devo fa, dammi un’alternativa.” E poi Varrese si traveste da donna: inguardabile in un simil tutù da ballerina scalcinata.

In un clima ormai da casa di cura, Rosy Chin corre verso Varrese e urlando tenta di ingropparselo. Con dei versi e una faccia da paura che ricorda Samara di The Ring.

Alessio “Zanna Bianca” Falsone sbotta: “Io li appendo tutti, pago la penale e vado fuori dal cazzo”. La Luzzi é riuscita a farlo sbroccare

