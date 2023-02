MATILDE GIOLI SI DÀ ALL’IPPICA – L’ATTRICE (PER MANCANZA DI RUOLI) SI RACCONTA CON UN’INTERVISTA INTIMA SU “OGGI” E SI INERPICA IN SVARIATE SUPERCAZZOLE PER RACCONTARE “COME HA TROVATO IL SUO EQUILIBRIO”: “DOPO TANTI ANNI PASSATI IN CERCA DI PACE INTERIORE HO CAPITO CHE BISOGNA ASCOLTARSI” (E STI CAZZI?) – E POI RACCONTA IL SUO “GUILTY PLEASURE”, MONTARE IL CAVALLO: “È UN ANIMALE ESIGENTE, SE LO VUOI CAVALCARE TI…”

È appena andata in onda su Rai 1 la sua «Fernanda», il film che racconta la storia della prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera e salvatrice di rifugiati ebrei. E dal 14 aprile è nei cinema con Alessandro Siani nella commedia «Tramite amicizia».

Milanese, 33 anni, 20 film all’attivo oltre alla popolarissima fiction «Doc – Nelle tue mani», Matilde Gioli racconta a OGGI, in edicola domani, come tutto è cominciato («Mi fermarono mentre andavo a prendere a basket mio fratello per chiedermi di fare la comparsa.

Poi saltò fuori il provino… Il personaggio di Serena nel Capitale umano mi è stato affidato da Virzì sull’onda di un’intuizione») e dove ha imparato a trovare il suo equilibro: «Dopo tanti anni passati in cerca di pace interiore ho capito che bisogna ascoltarsi, senza avere paura che agli altri ciò che desideri appaia strambo…

Fin da quando ero ragazzina ho cercato di piacere e compiacere gli altri. La recitazione è arrivata per caso. Ma adesso so chi sono, so che ciò che faccio mi piace e che sono portata per farlo».

Riguardo al film di Siani, che tratta anche il tema della solitudine, dice: «Spero che servirà da incoraggiamento a chi si sente diverso, a chi pensa di non essere abbastanza perché oggi vincono i perfettini, i precisini, gli influencer».

E il futuro? «Il teatro? Ne avrei molta voglia. Mi attira il brivido di recitare senza paracadute, senza possibilità di rifare la scena. E credo che mi farebbe bene: sono stata un’adolescente chiusa, ho sempre fatto fatica a… Ma mi serve del tempo, sono consapevole che per debuttare in scena dovrei studiare sodo».

E ancora: «La prossima sfida? Non ho mai fatto la parte di una persona cattiva o molto disturbata. So che potrei interpretarle. Non ho ancora la forza di propormi. La mia non è mancanza di coraggio, ma umiltà».

Racconta anche come abbia trovato «il mio posto nel mondo» in sella al suo cavallo: «Quando sbaglio me lo fa capire, pure con un morso. Questa comunicazione così diretta, con pochi fronzoli, mi piace da morire.

Se dovessi trovare un mio posto nel mondo so che sarebbe più in mezzo agli animali che tra gli esseri umani… Il cavallo è un animale esigente: se lo vuoi cavalcare ti chiede equilibrio, stabilità. Per me, che sono una che va molto per “eccessi”, che ho il sangue caldo, è una terapia incredibile».

