DAL MATRIMONIO CON UN MILIARDARIO 89ENNE ALLA MISTERIOSA MORTE A SOLI 40 ANNI: LA VITA DI ANNA NICOLE SMITH DIVENTA UNA SERIE SU NETFLIX – LA MODELLA AMERICANA PARTORÌ IL PRIMO FIGLIO A 18 ANNI, A 26 SPOSÒ J. HOWARD MARSHALL, VECCHIO MAGNATE CHE MORÌ UN ANNO DOPO (LEI DISSE: “NON ERO ATTRATTA DA LUI, MA NESSUNO MI HA MAI AMATO COSÌ TANTO”) – NEL 1992 FINÌ IN COPERTINA SU “PLAYBOY”, POI LA MORTE DEL FIGLIO 20ENNE. ANNA NICOLE SMITH FU TROVATA MORTA PER COLPA DI UN'OVERDOSE DI FARMACI. L’ALLARME DI UN SUO AMICO: “MI DISSE…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Massimo Galanto per “il Messaggero”

anna nicole smith 2

Ci sono esistenze che sembrano una sceneggiatura cinematografica. È il caso di Anna Nicole Smith, la modella statunitense scomparsa tragicamente nel 2007, alla soglia dei 40 anni. […]

Su Netflix dal 16 maggio sarà online il documentario Anna Nicole Smith - La vera storia, che racconterà con testimonianze inedite la vicenda della bionda americana - Vickie Lynn Hogan all'anagrafe - che sognava di essere la nuova Marilyn Monroe. Fragile, sexy, determinata. E, forse, ingenua. Di sicuro una vita segnata dagli eccessi. Primo matrimonio a 17 anni, primo figlio a 18, gli inizi umili nel mondo del lavoro, poi l'incontro con il magnate 89enne J. Howard Marshall, che sposa a 26 anni. Lui, 13 mesi dopo, muore.

Il successo, la copertina della rivista Playboy nel 1992, la pubblicità di Guess, una parte nel film Una pallottola spuntata 33 - L'insulto finale, la trasformazione in icona, le battaglie legali per il testamento del marito defunto. Quindi una nuova gravidanza e la nascita della figlia. Che in poche ore si trasforma in tragedia: muore improvvisamente il figlio ormai ventenne Daniel, che era andato a trovare la madre e la sorellina, proprio nella camera d'ospedale dove si trovava Anna.

anna nicole smith 1

L'epilogo è scontato per lei: nel febbraio 2007 viene trovata priva di sensi in una stanza d'albergo in Florida. Muore per un collasso in seguito all'uso eccessivo e contemporaneo di almeno nove sostanze diverse.

L'opinione pubblica ha mostrato una morbosa attenzione nei confronti della storia vissuta con l'89enne miliardario J. Howard Marshall: «Quando lui stava male - raccontò la Smith in tv - mi veniva impedito di andarlo a trovare in ospedale, potevo farlo, ma solo per trenta minuti alla volta. Fisicamente non ero attratta da lui, ma nessuno mi ha mai amato e rispettato così tanto. E io lo amavo per questo».

[…] Recentemente Radaronline ha raccolto la testimonianza anonima di un amico di Anna: «Una volta mi disse: "Se mi succede qualcosa, voglio che tu prenda il mio computer e impedisca che finisca nelle mani sbagliate". Sembrava convinta che le sarebbe successo qualcosa».

