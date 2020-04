LA ROMA, IL BOCA, LA NAZIONALE DEL 2006, GUARDIOLA, POZZECCO E QUEL TRAVESTIMENTO PER IL DERBY, DE ROSSI SCATENATO A ‘#CASASKYSPORT’: “LA ROMA? NON HO SCELTO IO DI LASCIARLA. E UN GIORNO VOGLIO ALLENARLA" -“SARAH FELBERBAUM? MI HA MIGLIORATO MOLTO. NON SOLO L’UMORE MA LO STILE DI VITA” – “IL TRUCCO PER IL DERBY? ERA UN MIO DESIDERIO QUELLO DI ANDARE ALL’OLIMPICO SENZA ESSERE PRESO IN BRACCIO COME ORONZO CANÀ…” – VIDEO