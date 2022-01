MATTARELLA BIS E FIORELLO TRIS – A SANREMO È ARRIVATO ANCHE LO SHOWMAN (CON PARRUCCA) ACCOLTO DAL SODALE AMADEUS. AVVISTATO DA "CHI" ALL’ARISTON DOVE HA INCONTRATO CHECCO ZALONE. FARA' INTERVENTI "A SORPRESA" DURANTE TUTTA LA SETTIMANA – SARA’ UN FESTIVAL BLINDATISSIMO. SULLE REGOLE ANTI COVID NIENTE SCONTI PER GLI ARTISTI: VIETATI GLI AUTOGRAFI, INTERVISTE DA REMOTO, PRANZO E CENA DA SOLI… - VIDEO

Da repubblica.it

amadeus fiorello 3

Fiorello è arrivato a Sanremo accolto a braccia aperte da Amadeus. Ad avvistarlo sono stati alcuni fotografi tra cui quelli di Chi e Sanremo News ma la notizia era nell'aria, dopo che Ama aveva contribuito ad accrescere la suspense, pubblicando i video delle sue ricerche dell'amico showman nella stanza d'albergo di fronte alla sua, la 407, dove Fiorello alloggiava nelle due edizioni passate e che il direttore artistico di Sanremo aveva prenotato, speranzoso, anche quest'anno.

Fiorello ha tentato di passare inosservato indossando parrucca, mascherina e cappellino di lana scendendo dall'auto all'ingresso all'Hotel Globo, dove si fermerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus. L'albergo ha accesso diretto all'Ariston attraverso un piccolo cortile, ed è lì che Fiore ha raggiunto l'amico conduttore e ha incontrato Checco Zalone, tra i superospiti più attesi.

amadeus e fiorello 1

Non si sa ancora quale sarà il suo coinvolgimento nel corso delle cinque serate del Festival, ma Fiorello è arrivato giusto in tempo per assistere alle prove dei Maneskin, vincitori dell'ultimo Festival e superospiti nella serata di apertura. In teatro per le prove, rigorosamente a porte chiuse, c'era anche Checco Zalone. Con ogni probabilità, il comico pugliese giocherà anche con Fiorello, come già fatto quando fu suo ospite a Viva RaiPlay.

Un sogno, quello di vederli insieme a Sanremo, che Amadeus aveva già tentato di realizzare lo scorso anno, coinvolgendo anche Roberto Benigni, ma sfumato a casa delle difficoltà legate alla pandemia. Scalette in continuo assestamento alla mano, il Festival, che fa lo slalom tra i contagi e le quarantene dovuti al Covid, si prepara a decollare e, con queste premesse, sarà all'insegna dell'imprevedibilità, delle risate e del politicamente scorretto.

fiorello e amadeus 2

Nonostante sul web fosse partito un tam tam all'insegna dell'hype con notizie anche piuttosto fantasiose, lo showman ha raggiunto Sanremo in auto da San Benedetto del Tronto, dove ha tenuto l'ultima data prefestivaliera del suo show teatrale 'Fiorello presenta...!' (la prossima sarà l'8 febbraio a Brescia) e dove è stato assediato senza successo da fan e giornalisti in cerca proprio di notizie sulla sua trasferta sanremese.

SANREMO

Da open.online

fiorello amadeus salerno jo squillo

È una lunga lista quella che contiene le regole anti Coronavirus per il Festival di Sanremo, al via martedì 1 febbraio. Il protocollo della Rai ha fornito agli artisti una serie di accortezze da rispettare per tutelare lo svolgimento dell’evento e garantire «la massima tutela di tutti i lavoratori, collaboratori, fornitori e artisti stessi».

Il protocollo parte dalle regole base da tenere negli spazi del Festival – come l’obbligo di utilizzare sempre la mascherina Ffp2, di igienizzare spesso le mani e di rispettare il distanziamento di almeno un metro e mezzo – e finisce con una serie di restrizioni più specifiche anche al di fuori del Teatro. I cantanti in gara e gli ospiti famosi non potranno fare né autografi né foto con i fan, dovranno rilasciare interviste preferibilmente da remoto e dovranno accedere all’Ariston già truccati, pettinati e vestiti per lo spettacolo (e ovviamente con Green pass base unito a un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti).

fiorello amadeus

Anche per i pasti è richiesta massima attenzione: sarebbe preferibile evitare ristoranti affollati per ridurre il rischio della catena di contagi nella “bolla” del Festival, e in generale stare alla larga da «situazioni o contesti di assembramento». A tal proposito, la casa discografica dovrà fornire alla Rai ogni giorno il tracciamento dei movimenti con «indicazione del tragitto, dell’ora, della targa dell’automezzo, delle presenze all’interno e del nome dell’autista».

Durante le prove, gli artisti saranno sempre affiancati da un membro dello staff, che li accompagnerà nelle varie stanze assicurandosi che rispetti il distanziamento e le varie regole anti contagio.

amadeus fiorello fiorello e amadeus amadeus fiorello 1