TIM, GRAN CASINO – PRESSIONI SU GUBITOSI PER FARLO DIMETTERE DAL CDA PER FARE POSTO A LABRIOLA. IN CASO DI FLOP, FAREBBE UN PASSO INDIETRO LUCA DE MEO - PARE ORMAI SCONTATO CHE IL 17 DICEMBRE, TIM SARÀ COSTRETTA A CORREGGERE AL RIBASSO PER LA TERZA VOLTA IN UN ANNO LE STIME SUL 2021. NON A CASO TIM STA TRATTANDO CON DAZN PER RIVEDERE I TERMINI DEL CONTRATTO, CHE È LA PRINCIPALE CAUSA DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI