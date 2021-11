Paolo Giordano per ilgiornale.it

maldini teocoli

Un mattatore. Teo Teocoli si riassume solo con questa parola gigantesca e unica. Stasera benedice la ripartenza di Zelig su Canale 5 con una apparizione delle sue: trascinanti, impossibile resistere. «Hanno dovuto tagliare dieci minuti perché quel pazzo di Bisio ed io abbiamo improvvisato, oh quello non molla mai», sorride.

Arriva sul palco con una storia esaltante e avventurosa, sessant'anni di musica, cabaret e vita vissuta come pochissimi altri possono raccontare: «Io sono un cabarettista e il cabaret è quel mondo dove si balla, si canta, si scherza e si improvvisano cose».

Allora Zelig è il suo mondo.

teo teocoli

«Zelig non è proprio casa mia. Io sono più da Derby (il celebre locale di Milano, culla di tanti talenti - ndr). Ci ho trascorso 17 anni e quell'impronta non andrà più via».

Boldi, Cochi e Renato, Beruschi, i Gatti di Vicolo Miracoli eccetera. Chi è stato il più grande?

sacchi teocoli

«Enzo Jannacci, anche se non sapeva ballare (sorride - ndr). In quel luogo succedeva di tutto, si creavano linguaggi, immagini, storie. Era una fucina di battutisti, nascevano i gerghi. Ricorda Guido Nicheli, sa Dogui, ossia Zampetti? Ecco noi parlavamo proprio così quando volevamo rendere una certa idea. Lui mi chiamava Yoghi perché dormivo sempre.

TEO TEOCOLI ADRIANO CELENTANO

Diego Abatantuono chiese di stare dietro a me e Boldi sul palco per imparare. Aveva un impermeabile bianco e la gente rideva... Gli spettacoli erano lunghissimi, andavano avanti fino alle 3 e quando il comico di turno diceva e ora per finire... qualcuno in sala diceva sempre ecco, bravo. Poi si andava al Capolinea, poi a fare colazione, poi a prendere i giornali. L'unico momento in cui Milano si fermava era tra le 6.45 e le 7. In giro era il deserto. E io mi godevo quel quarto d'ora. Poi iniziava la città».

arbore caccamo teocoli

Prima del Derby, cantava ne I Quelli, che poi diventarono La Premiata Forneria Marconi.

«Avevo una fidanzata a Parigi, si chiamava France, passai un mese là e tornai con i dischi rhythm'n'blues.

teocoli fazio-quelli-che-il-calcio-627610

Loro se ne innamorarono. Una volta, dopo aver suonato a Torino, toccò a me riportare a Milano gli strumenti. Chiesi ai Camaleonti il loro furgoncino, anche se non avevo la patente. Non riuscivo a caricare tutti gli strumenti e allora mi aiutò un musicista che suonava lì. Era Lucio Battisti, allora con i Campioni. Nacque un'amicizia, lo portai da Mogol, che però non c'era. Lucio tornò altre volte, lo incontrò e nacque la coppia».

Poi però lei se ne andò da I Quelli.

«Franz Di Cioccio e Franco Mussida e gli altri diventavano sempre più bravi, io manco mi ricordavo i testi delle canzoni. Ci siamo divisi...».

teocoli valentino rossi

Entrò nel Clan Celentano.

«E incisi tre o quattro canzoni tra le più brutte di tutti i tempi. Un giorno nello studio di Piazza Cavour, sto registrando un brano nuovo e arriva Adriano: Eh no, questo pezzo è una fregatura, altrimenti l'avrei fatto io. Era Nessuno mi può giudicare...».

Poi entra nel cast del musical Hair.

teocoli peo pericoli

«Con Loredana Bertè e Renato Zero. Andavamo in giro, lei vestita da Satanik e lui da baronetto inglese, la gente si stupiva. Loro due si amano e si odiano da tutta la vita...».

Poi arriva la tv.

«Con Boldi e Gaspare e Zuzzurro andammo da Berlusconi a Villa San Martino. Parlammo, fece delle proposte, non ero d'accordo e dissi: Lei costruisca pure Milano 2 che io faccio il mio mestiere. Fui praticamente accompagnato alla porta. Aspettai in auto un'ora e mezza prima che gli altri uscissero. Ma qualche anno dopo fu proprio Berlusconi a richiamarmi nelle sue tv, aveva riconosciuto il mio talento».

teo teocoli alvaro vitali l’onorevole con l’amante sotto al letto LUCIANO DE CRESCENZO E TEO TEOCOLI PROIETTI TEOCOLI CACCAMO teocoli albertini teo teocoli alvaro vitali janet agren l’onorevole con l’amante sotto il letto teocoli caccamo teocoli 1 TEO TEOCOLI E MAX ALLEGRI teo teocoli mai dire gol teocoli albanese teo teocoli versione peo pericoli CESARE MALDINI IMITATO DA TEO TEOCOLI teo teocoli imita peppino prisco barbara bouchet teo teocoli spaghetti a mezzanotte dj ringo teo teocoli luciano pavarotti teo teocoli fiabio fazio a sanremo 2000 giorgio faletti teo teocoli TEOCOLI 3 TEOCOLI-CACCAMO Teocoli Galliani Teocoli Galliani Teocoli Galliani teo teocoli teo in the box rubagotti e felice caccamo gnocchi e teocoli fabio fazio luciano pavarotti teo teocoli sanremo 2000