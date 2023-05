Ivan Rota per Dagospia

Chiara Ferragni al settimo cielo per l'uscita di The Ferragnez 2. “Guys, sono super eccitata per l'uscita della serie e per la premiere a Milano di mercoledì, perchè sarà memorabile”

“Alba, sai che ieri sera al Plastic (mitica disco di Milano) c’era una trans che ti imitava?” E lei: “No caro, ero proprio io.” Ecco la Pariettona a Che Tempo che fa”, lanciatissima e ancora fiduciosa nella messa in onda del suo show sulle drag queen Non sono una Signora, rinviato da mesi. Ora si dice in estate.

Il ballerino Mattia ha vinto a sorpresa sulla favorita Angelina Mango, il ribelle Wax (che sa tenere la scena come nessun altro) e la catatonica Isobel. Premi poi per tutti i quattro finalisti. Il premio Tim del valore di 30.000€ in gettoni d’oro è andato ad Isobel Kinnear. Il premio delle radio di 20.000€ è stato vinto da Angelina Mango. Oreo ha dato il premio di 20.000€ a Wax. Il premio della critica del valore di ben 50.000 ancora alla figlia del grande cantautore Pino Mango. Tutti accontentati.

Antonella Clerici ha detto: “Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda”.

Una delle canzoni più belle sentite all’Eurosong é stata Evidemment della cantante francese La Zarra . “Zarra” di nome e di fatto: quando ha visto che non sarebbe arrivata nelle prime posizioni, ha fatto il dito medio e ha lasciato la sala. Una serata con look inguardabili, il diapason del cattivo gusto compresa la vincitrice svedese/berbera Loreen, una sorta di avatar con le unghie di Elenoire Ferruzzi.

Nessuna festa come gli scorsi anni per la finale di Pechino Express (chissà perché) , finale persa dai favoritissimi Matteo Giunta e Federica Pellegrini a favore di Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Giunta ha lasciato intendere che abbia “consumato” durante il viaggio: “Se abbiamo consumato il matrimonio a Pechino Express? Diciamo che per noi è stata una luna di miele. C’è chi consuma e chi no, non è necessario. In generale anche quell’aspetto fisico è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago.”

L’Isola delle Vipere. Marco Mazzoli, che con il suo compare Paolo Noise continua a fracassare i maroni a tutti per tornare a casa, se l’é presa con Gian Maria Sainato perché non voleva parlare del suo orientamento sessuale. Mazzoli dice tra le varie cose: “…Io e Paolo facciamo cose orribili, ma non qui. Non c’è mai stata la volontà di attaccare nessuno. Lui sta manipolando tutto per dire che faccio bullismo. So già dove vuole arrivare, ho 50 anni e ho capito bene. Ma io non ci casco. Ho scherzato sul fatto che non mi piaceva il suo costume, non su altro…”

E non finisce qui: Sainato diventa il vero protagonista smascherando la falsità dei naufraghi che gli hanno detto : “ Non vediamo l’ora che loro due ( Mazzoli e Noise) vanno via perché altrimenti in puntata si parla solo di loro e non di noi’. Il ragazzo dice a Helena Prestes:”Questa cosa me l’hanno detta. Perché la dicono a me e non hanno il coraggio di dirla a loro? E anche Andrea (Lo Cicero) parla male di te”.

La comare delle favelas Helena va a riferire tutto al rugbysta sapientone Lo Cicero che s’incazza e sproloquia nel suo improbabile italiano difendendosi, ma quello che dice purtroppo per lui é tutto registrato. A questo punto, salvate il “soldato” Sainato, paladino della verità.

Marco Mazzoli pensa forse di essere sul set di un film di Luchino Visconti e non all’Isola dei Famosi e dice: “C’è stato il bordello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality". In quanto a trash e volgarità L’Isola batte il GF Vip…

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati. Il conduttore e l’ormai ex compagna hanno reso pubblica la fine del loro rapporto via Instagram. Alla base di questa scelta ci sono progetti di vita diversi, motivazione ormai usata da tutti quelli che si lasciano.

Niente di vero sul fatto che Edoardo Donnamaria non sia stato invitato alla festa di compleanno di Alfonso Signorini(con tanto gieffini) e che la di lui fidanzata, la bambola assassina Antonella Fiordelisi , sia rimasta a casa per solidarietà. Lui è abbacchiato perché è ancora in forse il suo ritorno a Forum, lei “spianata” perché tutta Mediaset ha bannato i concorrenti della scorsa edizione del GF Vip non consentendo loro di apparire in nessun programma .

Giulia Salemi ha fatto incazzare Sonia Bruganelli: la cosa parte dal fatto che la Bruga ha deciso di schierare Soleil Sorge come capitano della squadra degli Influencer a Ciao Darwin al posto della “bastarda con il tablet”. Sotto a questo commento: “Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”, ha risposto: “È accaduto l’esatto contrario”.

Da Lady Gaga a Pierce Brosnan: questi solo due nomi dei personaggi ritratti dal grande Filbert Kung lavorato con riviste come Harper's Bazaar, Vogue , LA Now Magazine. Ha anche girato con fantastici designer come Michael Cinco, Oliver Tolentino, Ezra Santos, Furne One di Amato Couture. Il vernissage domani al Principe di Savoia a Milano, patrocinato dai City Angels, con due madrine blasonate: S.A.R. Michelle Bolkiah e l’Ufficiale della Repubblica Italiana Daniela Iavarone.

Forse un ritorno di fiamma per Taylor Swift: poco dopo la fine della liason con Joe Alwyn, la popstar è stata vista con Matty Healy, leader della band The 1975. A destare sospetti , una cena a New York, con una coppia di amici comuni, il produttore e musicista Jack Antonoff con la fidanzata Margaret Qualley, splendida figlia di Andie McDowell. Pare che anni orsono ( nel 2014!) i due già avessero avuto un flirt.

Nasce l’aMR, l’archivio del grande Mimmo Rotella, di cui é presidente Piero Mascitti, storico braccio destro del maestro del ( non solo) dècollage. Le prime mission che l’associazione prevede sono una serie di road show nei più importanti musei, la ricatalogazione delle opere dell’artista, una biografia scritta da Piero Mascitti e un docufilm con la regia di Mimmo Calopresti con probabile protagonista Beppe Fiorello.

