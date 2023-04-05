MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI
MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI
CIAK, MI GIRA - IN UNA GIORNATA CINEMATOGRAFICA ALQUANTO SOTTOTONO, “DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI” CON 64 MILA EURO SUPERA “JOHN WICK 4”, CHE SI FERMA A 61 MILA EURO - AL TERZO POSTO NON TROVIAMO LA SOLITA FOLLA DEI FILM ITALIANI PER IL PUBBLICO PIÙ VECCHIO, MA IL DOCUMENTARIO D’ARTE “PERUGINO – RINASCIMENTO IMMORTALE” CON 28 MILA EURO E 3.368 SPETTATORI - PER FORTUNA OGGI ESCE “SUPER MARIO BROS – IL FILM” E DOMANI ESCE IL KOLOSSAL FRANCESE DA 75 MILIONI DI BUDGET “I TRE MOSCHETTIERI – D'ARTAGNAN"... - VIDEO
ITALIANI UN PO' MENO IN BOLLETTA – A MARZO LE TARIFFE DEL GAS, PER CHI HA UN CONTRATTO IN REGIME DI TUTELA, SONO CALATE DEL 13% RISPETTO AL MESE PRECEDENTE. ED È LA TERZA FLESSIONE CONSECUTIVA DEI PREZZI – EPPURE, SU BASE ANNUA, LA SPESA PER IL METANO RESTA SUPERIORE A QUELLA DEL 2022…
IL MONDO ARABO ALLA CONQUISTA DEL CALCIO MONDIALE - DOPO CRISTIANO RONALDO, L'ARABIA SAUDITA PARTE ALL'ASSALTO DI LIONEL MESSI: L'AL HILAL GLI AVREBBE OFFERTO UN CONTRATTO BIENNALE DA 400 MILIONI L'ANNO - L'ACCORDO TRA LA "PULCE" E IL PSG E' IN SCADENZA A GIUGNO E L'ARGENTINO NON SAREBBE INTENZIONATO A RINNOVARE - NONOSTANTE LA PIOGGIA DI PETRODOLLARI, IL SETTE-VOLTE PALLONE D'ORO VORREBBE CONTINUARE A GIOCARE IN EUROPA PER UN ALTRO ANNO…
CAFONALINO NON ESCLUDO IL RITORNO – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO LIBRO SU CALIFANO, MARINO COLLACCIANI ACCUSA: “FRANCO È MORTO IN POVERTÀ E DIMENTICATO DA TUTTI”. E POI PARLA DELLA DIPENDENZA DEL “CALIFFO” DALLA COCAINA: “EDOARDO VIANELLO LO TROVÒ SVENUTO IN CASA E LO PORTÒ AL GEMELLI” – SUL PALCO ENRICO BONACCORTI E MITA MEDICI, IL GRANDE AMORE DEL CANTANTE. IN PLATEA MARIA MONSÈ, AMEDEO GORIA E… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO DELL'ULTIMO CONCERTO AL SISTINA
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
OCCHIO ALLA POMPA! – UNO STUDIO DELLE UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO E CRACOVIA, IN COLLABORAZIONE CON L’IRCCS NEUROMED DI POZZILLI, HA SVELATO COME LA PRESSIONE ALTA POSSA DANNEGGIARE IL CERVELLO PORTANDO ANCHE ALLA DEMENZA – L’IPERTENSIONE È CORRELATA AL PEGGIORAMENTO DELLA FUNZIONE COGNITIVA IN NOVE ZONE CEREBRALI, CON CONSEGUENTE PERDITA DI MEMORIA E LA CAPACITÀ DI PENSIERO…