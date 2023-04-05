MATTEO RENZI SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”. LO ANNUNCIA IL QUOTIDIANO, DI PROPRIETÀ DI ALFREDO ROMEO, SU TWITTER - IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD SI FA UN MANGANELLO DI CARTA PER COLPIRE I SUOI NEMICI, PER FARE IL CONTROCANTO AL GOVERNO E STRIZZARE L'OCCHIO AGLI SCONTENTI DI FORZA ITALIA (PUNTERA' ANCHE AI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER L'EDITORIA, TRASFORMANDO "IL RIFORMISTA" IN ORGANO DI PARTITO?) - MATTEONZO STARA' UN ANNO SOTT'ACQUA, DIETRO IL PARAVENTO DEL QUOTIDIANO, E POI TORNERA' A GALLA PER LE EUROPEE - SANSONETTI ANDRÀ A DIRIGERE LA "NUOVA" "UNITÀ"
VIDEO: LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA

Condividi questo articolo


 

 

MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI

 

Editoria: Matteo Renzi nuovo direttore del Riformista
(ANSA) -  "Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista". Si legge in un tweet della testata giornalistica. L'annuncio viene dato sui social dallo stesso Matteo Renzi. "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", scrive.

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

CIAK, MI GIRA - IN UNA GIORNATA CINEMATOGRAFICA ALQUANTO SOTTOTONO, “DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI” CON 64 MILA EURO SUPERA “JOHN WICK 4”, CHE SI FERMA A 61 MILA EURO - AL TERZO POSTO NON TROVIAMO LA SOLITA FOLLA DEI FILM ITALIANI PER IL PUBBLICO PIÙ VECCHIO, MA IL DOCUMENTARIO D’ARTE “PERUGINO – RINASCIMENTO IMMORTALE” CON 28 MILA EURO E 3.368 SPETTATORI - PER FORTUNA OGGI ESCE “SUPER MARIO BROS – IL FILM” E DOMANI ESCE IL KOLOSSAL FRANCESE DA 75 MILIONI DI BUDGET “I TRE MOSCHETTIERI – D'ARTAGNAN"... - VIDEO

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALINO NON ESCLUDO IL RITORNO – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO LIBRO SU CALIFANO, MARINO COLLACCIANI ACCUSA: “FRANCO È MORTO IN POVERTÀ E DIMENTICATO DA TUTTI”. E POI PARLA DELLA DIPENDENZA DEL “CALIFFO” DALLA COCAINA: “EDOARDO VIANELLO LO TROVÒ SVENUTO IN CASA E LO PORTÒ AL GEMELLI” – SUL PALCO ENRICO BONACCORTI E MITA MEDICI, IL GRANDE AMORE DEL CANTANTE. IN PLATEA MARIA MONSÈ, AMEDEO GORIA E… – FOTO BY DI BACCO + VIDEO DELL'ULTIMO CONCERTO AL SISTINA

viaggi

salute