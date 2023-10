MATTIA GUERRA LASCIA "LUCKY RED" DI OCCHIPINTI E ENTRA IN "BE WATER" (GRUPPO EDITORIALE DI CUI FANNO PARTE "CHORA" E "WILL"): IL MANAGER È STATO NOMINATO COME NUOVO AD DI "BE PRODUCTION", SOCIETÀ DEL GRUPPO CONTROLLATO DA GUIDO MARIA BRERA, MARIO GIANANI E FILIPPO SUGAR CHE SI OCCUPERA’ DELLA…

Be Water, gruppo editoriale di cui fanno parte Chora e Will, ha costituito una società di produzione di contenuti audiovisivi per la realizzazione di progetti seriali, cinematografici, documentaristici, animazione, intrattenimento e di format innovativi.

Be Production, controllata al 100% da Be Water, è il nome della nuova società che ha nominato Amministratore Delegato Mattia Guerra.

Barbara Salabè, Presidente Esecutivo di Be Water, dichiara: “Sono molto felice di poter annunciare che Mattia Guerra, giovane e brillante produttore cinematografico e televisivo e dotato grande esperienza, si aggiungerà alla nostra squadra con un ruolo così rilevante. Il suo compito sarà ideare, sviluppare e produrre film e serie per il cinema, la televisione e le piattaforme in linea con la nostra missione narrativa. Sono certa che lo spiccato talento creativo di Mattia Guerra unito alla sua profonda conoscenza del mercato e del pubblico gli permetterà di costruire una realtà di produzione innovativa”.

Per Guerra “è un grande onore poter iniziare a collaborare in questa società unica nel suo genere nel nostro paese. La possibilità di lavorare a progetti che nascono attraverso lo sguardo di chi osserva la realtà di oggi e renderli fruibili attraverso una filiera innovativa, è una sfida che guarda al futuro. Partendo dall’ esperienza maturata lavorando vicino a uno straordinario imprenditore come Andrea Occhipinti e del team di Lucky Red, credo che Be Water sia un modello virtuoso dove far nascere, crescere e posizionare sul mercato idee e storie che possano raggiungere un pubblico sempre più interessato ai grandi temi dell’attualità”.

Mattia Guerra, 44 anni, ha ricoperto negli ultimi 12 anni il ruolo di Managing Director Distribution and Production di Lucky Red. In precedenza era stato Direttore marketing in Lucky Red e Eagle Pictures dopo l’incarico di Product manager per Medusa.

Be Water nasce tre anni fa dalla intuizione di un gruppo di imprenditori desiderosi di trovare strade innovative nell’ideazione, produzione e diffusione di storie, news, documentari, film e serie che si interroghino sui grandi temi del nostro tempo. Be Water gira attorno a due perni. Da un lato una compagine azionaria compatta ed eclettica, in cui i tre maggiori soci, Guido Maria Brera, Mario Gianani e Filippo Sugar fondono provenienze, culture ed esperienze diverse eppure affini tra loro. Dal lato delle attività invece, la business proposition si può riassumere in tre parole: audio, video, live per offrire agli ascoltatori, spettatori e consumatori una comunità distintiva in cui sanno di poter trovare un racconto rilevante per ogni istante delle loro vite. Chora Media e Will sono state le prime attività a partire raggiungendo in tre anni di vita risultati riguardevoli nel mondo dei podcast e nella creazione di comunità profilate sui social media. Mario Calabresi, straordinario giornalista è il CEO di Chora Media dalla sua nascita nel 2021. Nel 2022 i soci di Be Water hanno acquisito Will, realtà di podcast e brevi formati guidata da Riccardo Haupt.

