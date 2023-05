ORA CHE E' ARRIVATO IL SUCCESSO PERCHE' CONTINUARE A NASCONDERSI? - E INFATTI ERIN DOOM, LA MISTERIOSA AUTRICE ITALIANA DIETRO AI ROMANZI PER RAGAZZINI PRIMI IN CLASSIFICA, HA DECISO DI RIVELARE LA SUA IDENTITÀ A "CHE TEMPO CHE FA" E AL "CORRIERE": SI CHIAMA MATILDE, MA VUOLE MANTENERE IL SUO PUBBLICO SULLE SPINE PER ALTRI DETTAGLI – “AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO NON SONO RIUSCITA A ENTRARE A UN EVENTO DOVE SI PARLAVA DI ME. HO DECISO DI RIVELARE LA MIA IDENTITÀ PERCHÉ…” - VIDEO