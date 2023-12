MAURIZIO COSTANZO CHOC! LE FOTO DI MATTEO MESSINA DENARO E GIUSEPPE GRAVIANO SEDUTI IN PLATEA AL PARIOLI MENTRE ASSISTONO AL MAURIZIO COSTANZO SHOW - I DUE BOSS LATITANTI ARRIVARONO A ROMA, PER CONTO DI RIINA, NELL’INVERNO DEL 1992 PER PREPARARE L’OMICIDIO DEL GIORNALISTA. MESSINA DENARO E GRAVIANO SONO STATI INDIVIDUATI IN DUE SERATE: IL 13 NOVEMBRE E IL 30 DICEMBRE. L’ATTENTATO FU RINVIATO AL MAGGIO DELL’ANNO DOPO. E FORTUNATAMENTE FALLÌ - COSTANZO ERA VITTIMA DESIGNATA PER IL SUO IMPEGNO ANTIMAFIA IN TANDEM CON SANTORO…

Lirio Abbate per la Repubblica - Estratti

maurizio costanzo

Vedere i boss Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, l’uno accanto all’altro, seduti fra il pubblico del teatro Parioli a Roma mentre assistono al Maurizio Costanzo Show fa rabbrividire. Accadeva trentuno anni fa e all’epoca i due corleonesi erano, da latitanti, in missione a Roma per conto di Salvatore Riina. In queste foto inedite sembrano spettatori comuni che si godono lo spettacolo.

E nessuno in platea, né tantomeno gli ospiti sul palco, può immaginare che fra il pubblico, a osservarli, ci siano i protagonisti della stagione di terrore che metterà a ferro e fuoco il Paese e le istituzioni. Al Parioli nell’inverno del 1992 i due boss studiano uno degli obiettivi da colpire, Maurizio Costanzo: uno dei punti del loro programma di morte, dopo l’assassinio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte. Il 13 maggio 1993 un’autobomba esplode in via Fauro a Roma. Costanzo e Maria De Filippi ne escono miracolosamente illesi.

messina denaro graviano al maurizio costanzo show

Picciotti tra i vip

La squadra, inviata da Riina, che doveva insanguinare la capitale nel 1992, però, come prima cosa decise di andare a fare compere. Messina Denaro aveva guardato i suoi picciotti ed evidentemente decise che con quelle facce lì non potevano andare da nessuna parte: spiccavano troppo.

Non potevano fare molta strada se l’idea era di infiltrarsi nella società patinata dei vip, come avrebbero voluto. E quindi via per negozi. Possiamo immaginare che Giuseppe Graviano abbia acconsentito con gioia alla proposta. In ogni caso, la comitiva di killer sfilava per le vie della moda di Roma. E organizzavano serate nei più rinomati locali notturni della città. In quel periodo, insomma, omicidi zero e divertimenti molti. Ma il punto essenziale era anche quello di fare un paio di sopralluoghi al Parioli.

messina denaro graviano al maurizio costanzo show

La ricerca degli investigatori sui filmati d’epoca

A individuare i fotogrammi sono stati gli investigatori che hanno esaminato migliaia di ore di filmati dello show di Costanzo. Un’analisi meticolosa che ha portato a individuare Graviano e Messina Denaro in due serate: il 13 novembre e il 30 dicembre 1992. Le foto fanno parte dell’inchiesta sulle stragi al Nord in cui è indagato l’ex senatore Marcello Dell’Utri e lo era pure Silvio Berlusconi, morto a giugno. L’inchiesta è coordinata dai procuratori aggiunti di Firenze Luca Turco e Luca Tescaroli e dal pm Lorenzo Gestri.

attentato a maurizio costanzo

A riconoscere in queste immagini “u Siccu” sono stati diversi collaboratori di giustizia ai quali sono stati mostrati i filmati. Lo spunto investigativo è stato dato da Giuseppe Graviano: a sua insaputa, intercettato in carcere, rivela a un detenuto di essere stato nel 1992 a Roma in compagnia di Messina Denaro. «Ero con lui», dice Graviano, e svela di essere stato, sempre con “u Siccu”, anche nel teatro in cui si registrava il Maurizio Costanzo Show: «Ci siamo seduti accanto».

attentato maurizio costanzo

I servizi del conduttore tv con MIchele Santoro

Costanzo era vittima designata sin dall’anno prima, quando, in tandem con Michele Santoro, conduceva memorabili programmi durissimi contro la criminalità organizzata.

maurizio costanzo maria de filippi

(…)

