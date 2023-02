MAURIZIO COSTANZO IN LOVE - "MARIA DE FILIPPI? PRIMA VIVEVO PER IL LAVORO, OGGI NO, VIVO PER LEI - ALLA MIA ETÀ, DOPO AVER COMBATTUTO LA MAFIA, DOPO AVER RACCONTATO LE TRAGEDIE D'ITALIA E AVERE INCONTRATO I PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA, DA TOTÒ A ORIANA FALLACI A DONALD TRUMP, NON CREDEVO DI POTERMI EMOZIONARE ANCORA COSÌ. AVERLA AVUTA COME OSPITE A "L'INTERVISTA" È STATA UNA DELLE EMOZIONI PIÙ GRANDI DELLA MIA VITA. MI SONO COMMOSSO” - LA BATTUTA RIGUARDO ALLE VOCI ALLARMISTICHE SULLA SUA SALUTE: “QUANDO LAVORI BENE SUCCEDE CHE MOLTI TI VORREBBERO NON IN SALUTE. IO SONO GIÀ MORTO CINQUE O SEICENTO VOLTE”

maurizio costanzo maria de filippi

Anticipazione di Chi - Articolo del 2017

«Mia moglie Maria è la cosa più importante della mia vita. Ieri avrei risposto il mio lavoro. Oggi no, vivo per mia moglie». Questa semplice, diretta e semplice dichiarazione d'amore è il punto più commovente della lunga intervista che Maurizio Costanzo ha rilasciato in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 1 febbraio).

Un’intervista che anticipa il lungo faccia a faccia che il giornalista e la regina della tv, sua moglie da 22 anni, hanno fatto nella trasmissione "L'Intervista" in onda giovedì 2 febbraio su Canale 5. «Alla fine ci sono cascato anch'io», spiega Maurizio Costanzo a "Chi".

costanzo de filippi

«Mia moglie mi ha fregato, alla grande! Avevamo pensato a questa intervista per l'ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un'ospite come gli altri. Io sono molto meticoloso e avevo già fatto montare i filmati con titoli e narrativa, per usarli quando sarebbe venuta.

E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all'improvviso e mi ha fregato. Me l'ha fatta. Segno che anche quando pensi di controllare tutto, poi il tutto controlla una parte di te. È stato un momento emozionante. Alla mia età, dopo aver combattuto la mafia, dopo aver raccontato le tragedie d'Italia e avere incontrato i personaggi che hanno fatto la storia, da Totò a Oriana Fallaci a Donald Trump, non credevo di potermi emozionare ancora così. Di dover trattenere il fiato per portare a termine il mio lavoro».

de filippi costanzo

Costanzo nell'intervista parla ovviamente dell’esperienza sanremese di Maria De Filippi, che la conduttrice ha accettato anche grazie a lui. «Quando mi ha chiesto cosa ne pensavo di una sua partecipazione a Sanremo le ho detto di andare e divertirsi.

Però avrei preferito che si presentasse il giorno stesso della kermesse. Invece va via due settimane. Questo un po' mi spiace. A un certo punto ho cambiato idea e avrei voluto dirle: “Ma vai per una sola sera". Ma era troppo tardi. Morale: a volte è meglio tacere anche quando dentro sei felice e vorresti dare il meglio per la persona che ami».

COSTANZO DE FILIPPI

Il conduttore scherza anche sulla recente indisposizione che aveva fatto correre voci allarmistiche sulla sua salute. «Quando lavori bene succede che molti ti vorrebbero non in salute», scherza Costanzo. «Io sono già morto cinque o seicento volte. Come ho detto siamo sotto Sanremo. C'è voglia di cantare e di sparare cavolate».

