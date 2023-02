MAURIZIO COSTANZO E’ MORTO A ROMA, ALLA CLINICA "PAIDEIA" DOVE ERA RICOVERATO DA UNA SETTIMANA. NELLA CASA DI CURA DEI PARIOLI AVEVA SEGUITO ANCHE IL FESTIVAL DI SANREMO - L'OPERAZIONE AL CUORE E I NUMEROSI RICOVERI NEGLI ULTIMI ANNI – DA VIA FAURO A VIALE MAZZINI, DA PIAZZA DELLA LIBERTA' A VIA POMA, IL LEGAME INSCINDIBILE CON ROMA LA SUA CITTÀ NATALE, DI CUI CONSERVÒ SEMPRE UN CERTO SPIRITO SORNIONE, IRONICO…

È morto nella clinica Paideia, a Roma, Maurizio Costanzo, conduttore, giornalista, per un certo periodo politico, uomo di spettacolo. Ma non solo. Talmente versatile da aver trascorso gli ultimi anni della sua vita - sofferente di cuore e con numerosi ricoveri, oltre a un'operazione a cuore aperto alle spalle - a fare il direttore della comunicazione della sua squadra, la Roma.

«Più passa il tempo più mi affeziono - commentava -. Si diventa selettivi con gli anni. La donna con cui dividi l’esistenza, i figli, i nipoti, le persone con cui lavori da sempre, le tartarughe, i cani, i gatti e la Roma. Mancava solo lei nella mia vita di tutti i giorni. Mi ha fatto soffrire, mi ha fatto tanto inorgoglire, è venuto il momento di fare qualcosa per lei e per la sua gente». Un anno e mezzo fa dei giallorossi divenne «advisor delle strategie di comunicazione». Ci teneva a quel nome altisonante. Compito poi lasciato, senza rimpianti: Costanzo rimarcava di non essere informato adeguatamente e di non avere margini di azione. Coerente sempre, anche se dichiarandosi «fedele a Mourinho».

Impegnato con nuove sfide fino ai suoi ultimi anni, vigile fino a pochi giorni prima di spegnersi, Costanzo ha seguito da una camera della Paideia il festival di Sanremo. La camera ardente sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola; sabato dalle 10.30 alle 18, domenica dalle 10 alle 18, raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Un legame inscindibile, quello fra il conduttore nato a Roma il 28 agosto 1938 e la sua città natale, di cui conservò sempre un certo spirito sornione, ironico, capace di accogliere anche l'elemento più estraneo e all'apparenza disturbante, come dimostrò con il Maurizio Costanzo Show dal Teatro Parioli, di cui fu anche per una stagione direttore artistico.

