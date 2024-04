LA MAZZA DI DREDD VINCE SEMPRE! – AI “PORNHUB AWARDS 2024” IL MIGLIOR AUGELLO E’ QUELLO DEL PORNODIVO DREDD, CHE VINCE ANCHE IL PREMIO COME MIGLIOR VIDEO (QUELLO CON ANGELA WHITE) – LA MIGLIORE FARFALLINA CE L’HA JEWELZ BLU – BARBARA COSTA: “CHI E’ STATA ELETTA MISS PAGNOTTONE, E CIOÈ IL PIÙ BEL CULO? SENZA ECCEZIONE LEI, ABELLA DANGER. SONO RIFATTE, SÌ O NO? IO DICO UN POCHINO SÌ, SONO AIUTATE, UNA MINI POMPATINA OGNI NATICA… CHE MALE CI SAREBBE?”

dredd

Barbara Costa per Dagospia

Ma brave le mie ragazze, ma brave, le mie p*pparole, chi mi sono andate a premiare, quest’anno, Miglior Pene di Pornhub? Quella mazza gigantesca di Dredd, e complimenti!!! Eh, com’è che si dice, che le misure non contano? Bella storia! Si mente allegramente, oppure no. Davanti a una… "bestia" come quella che se ne sta in agguato tra le gambe del pornostar Dredd, prendo atto che voi no, signore, ma io sì, io lo ammetto: io mi spavento!

angela white pornhub 1

E per la precisione non io, ma la mia fessurina, insieme alla sua collega retrostante, ve lo assicuro, per niente eccitate alla prospettiva di accogliere un bastone simile. A me – e ai miei anfratti, tutti – gli uomini iper dotati (e pure così alti, come Dredd…) intimoriscono, e me ne sto alla larga, meglio ma molto meglio le taglie standard.

Queste mie personali predilezioni nel sesso reale non combaciano con quelle di altre femmine, e fanno proprio a cazzotti con quello che la mente di non poche pulzelle – e relativi clitoridi – cercano e vogliono quando è l’ora di andarsi a scegliere un bel video porno: il bambolottone Dredd per sempre più donne è ciò che ci vuole, lui è amatissimo, il suo penone immenso, di più: i riconoscimenti che da ultimo Dredd sta ottenendo se li merita appieno.

abella danger 1

E chi, utenti femmine clic to clic con gli utenti maschi, quest’anno hanno eletto Miglior Pussy di Pornhub? La più bella f*ga ce l’ha Jewelz Blu, è la sua! Il 52enne Dredd risulta pure Best Video Porno a due, e con una partner eccessiva e pornona, la tettosa Angela White! E per non so più quale anno consecutivo, Angela White è Best Tette di Pornhub: senza sosta sugli stessi cocomeri, si sgocciola!

E chi è su Pornhub Miss Pagnottone, e cioè il più bel c*lo? Senza eccezione lei, Abella Danger: già, come ti scrollano le chiappe della Danger… e però, sono rifatte, sì o no? Io dico un pochino sì, sono aiutate, una mini pompatina ogni natica… che male ci sarebbe? Porno che va, porno che viene: dopo 2 anni, la canadese Gwen Adora passa curve e scettro di Best Pornhub BBW (ultra curvy) a BADKITTYYY.

jewelz blu 2

Io vi devo confessare una cosa, io quest’anno ai Pornhub Awards non ho votato, per pigrizia, non lo nascondo, e pure perché è un periodo, mi gira male, dal nero umore mi sarei fatta influenzare… ma io dico, ma santo porno, di nuovo ′sta Sweetie Fox mi dovete esaltare??? Ma che cavolo ci trovate??? Eccola là, Best Cosplay di Pornhub… e che – mio, solo mio, eh! – porno giramento di scatole!

emma magnolia

Settore su Pornhub importantissimo, l’amatorial: la Best Coppia Amatoriale 2024 sono i francesi LeoLulu, la Best Model Amatorial è Candy Love. Una che ancora non si sa con precisione chi è. Raga, sono 4 anni che porna amatorial su Pornhub, milioni di seguaci, e continua a celarsi gli occhi, e solo quelli, perché, per il resto, per "tutto" il resto, in che modo la ragazza è fatta, lo sappiamo b-e-n-i-s-s-i-m-o. E calorosi apprezziamo… Pornhub è una grooooosssssa comunità, il suo è un pubblico che vota per davvero, è un popolo sovrano che conta per davvero… e che "influenza" sul serio!

demi sutra

E le donne smanaccione su Pornhub non si fermano a Dredd. Lui è il pene che più le bagna (ma come si fa a fare un p*mpino decente a un pene tale??? Senza paragoni con il porno, che per girarci una fellatio qui tira fuori i suoi metodi, bocche allenate a angolazioni, ad hoc, inquadrature, ad hoc, e nonostante… l’avete visto, no? Le partner di Dredd ci giocano ma ne prendono la punta e non molto altro… ma certo, ma che devono fa′, ma benedetti i peni normali, evviva a loro) e io che vi stavo scrivendo?

jewelz blu 1

Ah sì, le donne hanno decretato loro Attore su Pornhub prediletto, lo spagnolo Maximo Garcia, e chiamale stupide! E la loro attrice 2024 è Demi Sutra. L’anno scorso era Eva Elfie. Siamo passati da una russa bionda e cerea a un’afro ricciolona carica di porno ca*zimma. Buone notizie.

Best DP su Pornhub la fa Savannah Bond, e come squirta Valerica Steele… non c’ha liquidi rivali! Best Milf su Pornhub è Cherie De Ville, la più valida nel lesbian è Emma Magnolia. Per concludere, anche quest’anno l’Italia è rimasta all’asciutto: zero premi. E dire che Sara Diamante e Valentina Nappi avevano le loro promettenti nomination… Facciamo una scommessa? Sara Diamante l’anno prossimo sbanca! Sì, ragazzi, tocchiamo ferro, toccate(vi) quel che volete, che intanto Sara, in views, su Pornhub, non fa che salire…

badkittyyy jewelz blu candy love demi sutra 2 savannah bond 2 angela white pornhub maximo garcia 1 valerica steele pornhub awards 2024 angela white julia fox pornhub awards 2024 ph xbiz copia abella danger cherie deville dredd valentina nappi threesome porn video cherie deville 1 candy love ph of 1 badkittyyy (2) maximo garcia valentina nappi cherie deville 2 badkittyyy 1 sweetie fox pornhub maximo garcia candy love ph of abella danger 2 demi sutra 1 emma magnolia 2 savannah bond 1 pornhub awards 2024 emma rose zariah aura ph xbiz pornhub awards 2024 angela white ph xbiz sweetie fox maximo garcia 2 savannah bond emma magnolia 1