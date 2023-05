MEGLIO UN ACCORDO TRANSITORIO CHE NESSUN ACCORDO – LA “PACE” SIGLATA IERI TRA SIAE E META PREVEDE IL RITORNO DELLA MUSICA ITALIANA SU INSTAGRAM E FACEBOOK FINO AL 6 OTTOBRE – TUTTI I BRANI DEL REPERTORIO SIAE SARANNO RIPRISTINATI E POTRANNO ESSERE UTILIZZATI PER LE STORIES. NEL FRATTEMPO, CONTINUERANNO LE NEGOZIAZIONI PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO DEFINITIVO…

Estratto dell’articolo di Bruno Ruffilli per www.repubblica.it

instagram e facebook senza musica

"A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da Siae". Lo comunica la stessa Società Italiana degli Autori ed Editori in una nota nella quale "esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'Agcm".

niente musica su instagram 2

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo concordato un'estensione dell’accordo di licenza con Siae. Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo Siae, nel pieno rispetto del diritto d'autore di artisti e compositori. I brani del repertorio Siae saranno ripristinati sulle nostre piattaforme, fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni con Siae in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine", dichiara un portavoce di Meta.

niente musica su instagram 1

Intanto un commento arriva da Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana: “Per l’industria musicale si tratta di un passo importante perché consente ai fan di musica ed agli artisti di utilizzare nuovamente importanti canali dei social media”.

L’accordo precedente, in vigore dal 2020, consentiva l’utilizzo di brani tutelati da Siae su Facebook e Instagram in cambio di una cifra mai svelata. Scaduto il 15 dicembre 2022, era stato congelato durante le trattative. Dopo tre mesi di trattative, il 16 marzo Meta aveva interrotto la discussione sul rinnovo e deciso di rimuovere la musica di Siae dai due social. […]

