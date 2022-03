MEGLIO CAMBIARE CANALIS – CHIUDE IN ANTICIPO IL PROGRAMMA CONDOTTO DA ELISABETTA CANALIS CHE NON VENIVA SEGUITO NEMMENO DAI PARENTI: LA TRASMISSIONE “VITE DA COPERTINA” SU TV8 NELL’ULTIMA PUNTATA È STATA VISTA DA POCO PIÙ DI 70MILA SPETTATORI, PARI ALL’1.2% DI SHARE – UNA DISFATTA TOTALE PER LA PRIMA CONDUZIONE IN SOLITARIA DELLA SHOWGIRL CHE, DOPO STA BELLA MAZZATA, VUOLE COMUNQUE TORNARE IN ITALIA PER…

Da www.leggo.it

elisabetta canalis vita da copertina 7

Vite da ... flop. Il programma condotto da Elisabetta Canalis, "Vite da copertina" su Tv8, è stato chiuso in anticipo. Come riporta Davide Maggio, l’ultima puntata del format, andata in onda lo scorso venerdì 18 febbraio, è stata seguita da poco più di 70mila spettatori, pari all’1.2% di share. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata né da parte della rete ne da parte dell’ex Velina di Striscia la notizia.

elisabetta canalis vita da copertina 5

Dunque, la prima conduzione in solitaria per la showgirl non è stata un successo. Anche se, va precisato, Vite da copertina non ha mai brillato negli ascolti tv. Pure le precedenti edizioni – condotte da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno, Rosanna Cancellieri – non hanno mai entusiasmato più di tanto i telespettatori.

elisabetta canalis 5

Ad oggi non si conoscono altri impegni per la Canalis, vista di recente come presentatrice di una puntata de Le Iene e come testimonial dello spot Liguria al Festival di Sanremo 2022. Di sicuro il sogno di Elisabetta è chiaro: la 43enne vuole tornare a vivere e lavorare in Italia in pianta stabile.

Per ora la soubrette continua a dividersi tra il Belpaese e gli Stati Uniti per amore del marito Brian Perri, stimato chirurgo ortopedico. Il medico ha promesso alla moglie che appena sarà possibile il trasferimento sarà effettivo. Con grande gioia anche della piccola Skyler Eva, che all’età di 6 anni parla già correttamente l’italiano.

elisabetta canalis vita da copertina 6 elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis vite da copertina con elisabetta canalis 2 elisabetta canalis elisabetta canalis maddalena corvaglia ELISABETTA CANALIS SANTO PIRROTTA elisabetta canalis elisabetta canalis e lo spot della liguria 4 elisabetta canalis elisabetta canalis 10 elisabetta canalis 9 elisabetta canalis 12 elisabetta canalis 2 elisabetta canalis elisabetta canalis 5 elisabetta canalis 7 elisabetta canalis vita da copertina 2 elisabetta canalis 8 elisabetta canalis e lo spot della liguria 3 elisabetta canalis vita da copertina 1 elisabetta canalis vita da copertina 4 elisabetta canalis vita da copertina 3