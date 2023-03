IL MEGLIO DEL PEGGIO: E' L'ORA DEI "RAZZIE" - IL FILM "BLONDE" È IL GRANDE PROTAGONISTA DEI "RAZZIE AWARDS", GLI "ANTI-OSCAR" CHE CELEBRANO IL PEGGIO DEL CINEMA - LA PELLICOLA VINCE PEGGIOR FILM E PEGGIOR SCENEGGIATURA - TOM HANKS FA DOPPIETTA CON "PINOCCHIO" (PEGGIOR REMAKE, ADATTAMENTO O SEQUEL) E IL SUO PERSONAGGIO IN "ELVIS" (PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA) - A COLIN FARRELL L'UNICO PREMIO "POSITIVO", OVVERO... - TUTTI I VINCITORI…

Blonde 2

Estratto dell'articolo di Erika Pomella per www.ilgiornale.it

Si è conclusa la quarantatreesima edizione dei Razzie Awards, gli ormai storici premi che, a distanza di un giorno dalla consegna dei Premi Oscar, hanno celebrato il peggio della stagione cinematografica. […]come il film Blonde, che è stato eletto come Peggior Film dell'anno nel corso della cerimonia che si è svolta a Los Angeles la sera del 10 Marzo.

tom hanks pinocchio 2

[…] Blonde si è inoltre portato a casa anche il premio per la peggior sceneggiatura. Altro premio consegnato durante i Razzie Awards è stato quello andato a Tom Hanks come Miglior Attore Non Protagonista per Elvis.

Un altro film che si è portato a casa molti "lamponi d'oro" è stato Morbius, di cui sono stati premiati gli attori Jared Leto e Adria Arjona. Tra i premi collaterali è stato consegnato il Razzie per la Miglior Redezione Cinematografica che è andato a Colin Farrell, candidato agli Oscar per il film Gli spiriti dell'isola.

Razzie Awards: tutti i vincitori

jared leto morbius 2

PEGGIOR FILM

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

PEGGIOR ATTORE

Colson Baker (Machine Gun Kelly), Good Mourning

Pete Davidson (solo voce), Marmaduke

Tom Hanks, Pinocchio

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

PEGGIOR ATTRICE

Ryan Kiera Armstrong, Firestarter

jared leto morbius 1

Bryce Dallas Howard, Jurassic Park: Il dominio

Diane Keaton, Mack & Rita

Kaya Scodelario, The King’s Daughter

Alicia Silverstone, The Requin

PEGGIOR REMAKE, ADATTAMENTO, SEQUEL

Blonde

365 giorni: Adesso & Altri 365 giorni

Pinocchio della Disney

Firestarter

Jurassic World: Il dominio

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco (solo voce), Pinocchio

Penélope Cruz, The 355

Bingbing Fan, The 355 e The King’s Daughter

Mira Sorvino, Lamborghini: The Man Behind the Legend

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Pete Davidson (cameo), Good Mourning

Tom Hanks, Elvis

Xavier Samuel, Blonde

Mod Sun, Good Mourning

Evan Williams, Blonde

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

machine gun kelly mod sun, good mourning

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

Entrambi i veri personaggi della scena di letto alla Casa Bianca, Blonde

Tom Hanks e la sua faccia piena di latex (e l'accento ridicolo), Elvis

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne, Blonde

I sequel di 365 giorni

PEGGIOR REGISTA

Judd Apatow, The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

Andrew Dominik, Blonde

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Pinocchio

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Blonde

Pinocchio

razzie awards 2023 1

Good Mourning

Jurassic World: Il dominio

Morbius