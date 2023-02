IL MEGLIO DEL PEGGIO DEL FESTIVAL - LE POLEMICHE DI FEDEZ E I CALCI DI BLANCO ALLE ROSE, I VESTITI DI CHIARA FERRAGNI, LE PROVOCAZIONI DI ROSA CHEMICAL, IL MESSAGGIO DI ZELENSKY, L'ESPERIENZA DI GIANNI MORANDI, LE INCURSIONI DI FIORELLO. IL TRIONFO DI MARCO MENGONI, 10 ANNI DOPO LA SUA PRIMA VITTORIA ALL'ARISTON: IL VIDEO RIASSUNTIVO DE “LA STAMPA”

https://www.lastampa.it/speciale/spettacoli/festival-sanremo/2023/02/12/video/sanremo_2023_il_videoblob_una_settimana_in_due_minuti-12638732/

SANREMO 2023, POLEMICHE, CALCI E PROVOCAZIONE: UNA SETTIMANA DI FESTIVAL IN DUE MINUTI

marco mengoni

Giulia Destefanis, Rocco Giurato e Stefano Scarpa per www.lastampa.it

Ci sono state le polemiche di Fedez e i calci di Blanco alle rose, i vestiti impegnati di Chiara Ferragni, le provocazioni di Rosa Chemical, il messaggio di Zelensky. I grandi della musica e i giovanissimi. I numeri da record del quarto Festival di Amadeus (che sulle polemiche politiche taglia corto, "non accetterò mai pressioni"), l'esperienza di Gianni Morandi al suo fianco, le incursioni (questa volta a distanza) di Fiorello. Il trionfo di Marco Mengoni, 10 anni dopo la sua prima vittoria all'Ariston. Ci si è divertiti, come sempre. Tra battute, retroscena e fuorionda, ecco in due minuti e mezzo il racconto della nostra settimana sanremese.

GINO PAOLI AMADEUS GIANNI MORANDI

SANREMO 2023, TRIONFA MENGONI: “DEDICO LA VITTORIA ALLE DONNE IN GARA”. LAZZA SECONDO

Alice Castagneri, Roberto Pavanello per www.lastampa.it

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo davanti a Lazza. Terza piazza per Mr. Rain. Fuori dal podio Ultimo, che è quarto, quinto posto per Tananai. Mengoni prima di cantare dedica la vittoria a tutte le ragazze che hanno partecipato al Festival: «Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Nella top five siamo arrivati in cinque ragazzi..». Mengoni trionfa con il 45,53%, Lazza secondo con 16,64%, poi Mr.Rain 14,43%. Ultimo 12,25%, Tananai 11,15%. Al televoto Mengoni 32,21%, Lazza 18,28%, Mr.Rain 17,87%, Ultimo 20,39%, Tananai 11,15%.

morandi ferragni fiorello amadeus

Colapesce e Dimartino vincono con Splash il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa Lucio Dalla. Il premio Barsotti per il miglior testo va ai Coma_Cose per L’addio. Il premio Bigazzi per la miglior composizione musicale va a Marco Mangoni per Due vite.

La classifica dei top 5

1 – Mengoni

2 – Lazza

3 – Mr. Rain

4 – Ultimo

5 – Tananai

gianni morandi amadeus sanremo

Ecco il resto della classifica:

6 – Giorgia

7 – Madame

8 – Rosa Chemical

9 – Elodie

10 – Colapesce e Dimartino

11 – Modà

12 – Gianluca Grignani

13 – Coma_Cose

14 – Ariete

15 – LDA

16 – Articolo 31

17- Paola & Chiara

18 – Leo Gassmann

19 – Mara Sattei

20 – Colla Zio

21 – Cugini di Campagna

22 – gIANMARIA

23 – Levante

24 – Olly

25 – Anna Oxa

26 – Will

27 – Shari

28 – Sethu