IL MEGLIO E IL PEGGIO DELLA TV – CHI SONO I TOP E I FLOP DEL 2023, PRIMO ANNO DELLA RAI MELONIANA? – VINCONO I GRANDI VETERANI (DE FILIPPI, AMADEUS, CARLO CONTI, GERRY SCOTTI, FABIO FAZIO, LILLI GRUBER), FA FIASCO IL “NUOVO” CHE AVANZA – I FIASCHI PIÙ ECLATANTI: PINO INSEGNO CON IL “MERCANTE IN FIERA”, NUNZIA DE GIROLAMO CON “AVANTI POPOLO” E MYRTA MERLINO: DOVEVA “DETRASHIZZARE” POMERIGGIO CINQUE, È FINITA TRASHIZZATA LEI… - VESPA, GILETTI, FAZIO, GRUBER, RICCI, RANUCCI: LE PAGELLE DI MARCO ZONETTI

Marco Zonetti per Dagospia

meloni viale mazzini rai

Nessuna annata televisiva è mai stata così movimentata, e discussa, come quella che si sta chiudendo. Il 2023 non ha solo visto l'avvento della vituperata "Rai meloniana", ma ha anche visto, non soltanto in conseguenza di ciò, una serie di passaggi importanti da un'azienda televisiva all'altra; traslochi clamorosi che fanno ancora discutere dopo mesi.

Ma quali sono i successi e gli insuccessi più eclatanti del 2023 televisivo, o - non ce ne vogliano i puristi, anche istituzionali, della lingua italiana - i "top" e i "flop"?

maria de filippi tu si que vales 1

I TOP DEL 2023

Per quanto riguarda i "top", se esiste una sola tendenza da rilevare, potremmo dire che è stato l'anno delle conferme per i grandi "veterani" della Tv.

In primis Maria De Filippi che, con cinque programmi all'attivo su Canale5 - C'è posta per te, Tú Sí Que Vales, Temptation Island, Uomini e Donne, Amici - ha vinto tutto ciò che c'era da vincere e sbaragliato ogni concorrenza in ogni fascia oraria. La vera regina della televisione italiana rimane ancora e sempre lei.

amadeus in diretta instagram serata sanremo 2023

E il re non può essere che Amadeus. Oltre ai grandi successi del Festival di Sanremo, alla guida del quale fu posto in maniera lungimirante nel 2020 dall'allora direttrice di Rai1 Teresa De Santis, "Ama" è praticamente ogni giorno il più visto di tutti nelle 24 ore televisive, prima con I Soliti Ignoti e poi con Affari Tuoi.

Difficile pensare che la formula trita e ritrita dei pacchi possa attirare cinque milioni di spettatori, eppure Amadeus ci riesce. Questa sera, 31 dicembre 2023, l'Anno che verrà su Rai1 sarà per giunta la sua prima grande prova senza la presenza del potente agente Lucio Presta al suo fianco. Anticipo del prossimo Sanremo, in questi ultimi anni dominato dal loro sodalizio professionale. Sarà senz'altro interessante vedere gli sviluppi di questo prorompente divorzio artistico; ma per ora Amadeus può godersi i risultati del 2023 che lo ha consacrato re degli ascolti.

carlo conti e gerry scotti

Lo stesso Carlo Conti si è dimostrato consueta garanzia di ascolti sicuri, soprattutto con Tale e Quale Show, che rappresenta una sorta di gallina dalle uova d'oro per Rai1 tanto da essere declinato in ogni versione possibile, con il rischio di saturarne la formula. Ma l'anno che si sta chiudendo è stato ancora una volta soddisfacente per il conduttore toscano, al quale la Rai deve moltissimo.

Antonella Clerici può brindare felice all'anno nuovo, lieta dei risultati di The Voice e The Voice Kids (con cui ha battuto Ciao Darwin), e così Gerry Scotti reduce dal grande riscontro di Io Canto Generation.

E, visto il successo quotidiano di Reazione a Catena, anche Marco Liorni si appresta a chiudere un ottimo 2023 dal punto di vista degli ascolti e delle gratificazioni professionali, dato che sta per prendere in mano il timone de L'Eredità "strappato" in extremis a Pino Insegno. Anno fortunato anche per Silvia Toffanin alla guida del suo Verissimo, costantemente leader di fascia il sabato e la domenica.

sigfrido ranucci

Chi può stappare champagne a go-go è senz'altro Fabio Fazio. Lasciata la Rai fra mille polemiche per approdare, con contratto faraonico, a Discovery, il conduttore ligure si è portato sul Nove tutto il pubblico che lo seguiva su Rai3, con grandi riscontri Auditel che hanno spiazzato tutti.

Quanto a "spiazzare" l'opinione pubblica e sempre a proposito di "veterani" del video, mentre su Canale5 veleggia la trentaseiesima edizione del suo Striscia la Notizia, Antonio Ricci saluta il 2023 con il colpaccio dei fuori onda su Andrea Giambruno, con conseguente putiferio mediatico-istituzionale e la sua eco in tutto il mondo. Dimostrandosi ancora una volta uno degli uomini mediaticamente (e politicamente...) più potenti in Italia, mentre il suo Tg satirico si conferma una temutissima realtà. Per dirla con Dostoevskij: "la coscienza segreta del potere piace inesprimibilmente di più del dominio aperto".

giambruno striscia

"Veterani" di grande successo nel 2023 sono stati ovviamente, per quanto riguarda l'approfondimento televisivo, Federica Sciarelli con il suo inossidabile Chi l'ha visto? che da anni continua a macinare ottimi ascolti, e Sigfrido Ranucci con il suo Report. Osteggiato, boicottato, denunciato, spostato in fasce orarie proibitive, penalizzato da traini esangui, Ranucci è riuscito a resistere battendo in alcuni casi Fabio Fazio la domenica sera, con ottimi ascolti anche in replica in agosto il sabato pomeriggio.

francesca fagnani

Altra "veterana" inaffondabile per quanto riguarda l'approfondimento si è dimostrata Lilli Gruber alla guida del suo Otto e mezzo. Il talk di approfondimento più visto si conferma sempre "sul pezzo", e quest'anno sta conoscendo una stagione televisiva particolarmente fortunata.

Sempre per l'approfondimento, può brindare senz'altro Milo Infante, che funziona a meraviglia con il suo Ore 14 su Rai2. Rete della quale Infante ha rivitalizzato il pomeriggio assieme a Pierluigi Diaco con il suo Bella Ma', in progressiva crescita dopo una falsa partenza.

A proposito di crescita, il 2023 ha visto anche aumentare gli ascolti di Belve di Francesca Fagnani, la cui ultima stagione in prima serata è stata finora la più seguita di sempre.

lilli gruber

2023 positivo per Stefano De Martino che, al timone di Stasera tutto è possibile, è uno dei (pochissimi) volti di successo di Rai2. Successo confermato qualche giorno fa con il one man show Da Natale a Santo Stefano in cui De Martino ha ottenuto ascolti lusinghieri.

Nessuno le dava mezzo credito, e il suo programma era stato più volte rinviato, ma Alba Parietti si è poi presa qualche soddisfazione con il vituperato Non sono una signora. La gara di drag queen di Alba si è comportata dignitosamente per quanto riguarda l'Auditel ed è stata la sorpresa dell'estate scorsa.

PINO INSEGNO E GIORGIA MELONI COME ARAGORN E ARWEN DEL SIGNORE DEGLI ANELLI - MEME BY DAGOSPIA

Quanto alla cultura in prima serata, Alberto Angela resta sempre una garanzia per Rai1, mentre è stato un inatteso successo quello di Aldo Cazzullo con il suo Una giornata particolare, che ha brillato su La7. Sempre sul canale di Cairo, buone soddisfazioni anche per Corrado Augias e il suo La Torre di Babele, e su Rai3 per Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, cresciuto progressivamente negli ascolti.

I FLOP DEL 2023

Nella pletora di programmi, programmini e programmetti che vanno in onda in sordina, senza che nessuno se ne accorga, con ascolti esangui, segnaliamo solo i fiaschi più eclatanti dell'anno.

ciampino meme by emiliano carli per il giornalone la stampa

Senz'altro Il mercante in fiera di Pino Insegno, arenato per molte delle sue puntate su una media inferiore al 2% di share, tanto da far preoccupare la Banijay - la società di produzione dell'Eredità, la stessa del Mercante - che ha preferito affidare il programma cassaforte di Rai1 a Marco Liorni. Assurto a emblema della Rai meloniana, anche per molte improvvide dichiarazioni rilasciate in questi mesi, riuscirà il simpatico Pino a riscattarsi con la conduzione di Reazione a Catena? Lo scopriremo solo vivendo.

Il 2023 era iniziato con la cancellazione di Che c'è di nuovo con Ilaria D'Amico, e termina con la suspense sulle sorti di Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo, anch'ella assurta a emblema della Rai secondo Giorgia.

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

Rimpiazzo del #Cartabianca di Bianca Berlinguer trasferitasi su Rete4, Avanti Popolo è inchiodato il martedì sera su Rai3 a percentuali di share irrisorie, triplicato e quadruplicato dalle Iene, da diMartedì di Giovanni Floris, e ampiamente battuto dalla suddetta Berlinguer. Riuscirà a sopravvivere fino al 31 gennaio o magari fino al Festival di Sanremo, autentico spartiacque temporale in Rai? Il giallo continua.

Non è andato benissimo il trasloco di Myrta Merlino da La7 a Canale5 per strappare il timone di Pomeriggio Cinque a Barbara D'Urso. Il talk pomeridiano del Biscione arranca quotidianamente, oltremodo distanziato dalla Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1, ma spesso battuto anche dalla mite Sveva Sagramola con il suo Geo su Rai3. Riuscirà Myrta a mantenersi al timone del programma anche nella stagione 2024-2025 o ne abbandonerà le redini per nuovi progetti più fortunati? Ogni ipotesi resta sul tavolo.

tweet su myrta merlino - barbara d urso pomeriggio 5

Il 2023 ha visto la mannaia abbattersi anzitempo su Liberi tutti, varietà condotto da Bianca Guaccero, per via dei bassissimi ascolti, analoghi a quelli di Fake Show condotto da Max Giusti sempre sulla Seconda Rete Rai, quanto mai ancorata - salvo poche eccezioni - alla maledizione di Rai2%.

Flop piuttosto eclatante anche per i due programmi La Caserma e Il Collegio, che paiono non attirare il target giovane a cui Rai2 li ha destinati. E, restando in area giovani", neppure le polemiche legate alle ambasce di Morgan hanno risollevato le sorti di X-Factor, ormai esanime.

pino insegno giorgia meloni

Tornando agli annosi tormenti della Seconda Rete Rai, Luisella Costamagna con il suo Tango, in seconda serata su Rai2, non raggiunge il 3% di share, e il nuovo dating show di Lorena Bianchetti nel pomeriggio della Seconda Rete ha ottenuto ieri un preoccupante 1.9%. E non è la prima volta.

Sempre per quanto riguarda la rete cadetta della Rai, sono stati inferiori alle aspettative, visti i costi esorbitanti, anche i risultati di Boomerissima con Alessia Marcuzzi, e ci si aspettava senz'altro di più da Benedetta Primavera con il ritorno di Loretta Goggi su Rai1.

GIAMBRUNO VESPA - MEME BY BUFALANEWS

Se Milly Carlucci può brindare per gli ascolti ottimi di Ballando con le Stelle, non può fare lo stesso per Il Cantante Mascherato, fiasco tale da non essere più riconfermato nei palinsesti.

Delusione cocente anche per Bruno Vespa, crollato al 6.1% di share in prima serata sulla rete Ammiraglia Rai con uno speciale Porta a Porta che vedeva ospiti Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Non decolla Serena Bortone con il suo Che Sarà, in onda nell'access del weekend di Rai3. Abituata ad ascolti ben più alti nel pomeriggio di Rai1 al quale è stata brutalmente strappata, la simpatica Serena resta arenata con il suo nuovo programma su uno share perlopiù inferiore al 4%. Vi sono margini di miglioramento che potrebbero scongiurarne la chiusura, ventilata da qualcuno? Anche in questo caso, si vedrà.

bruno vespa foto di bacco (2)

Sempre per quanto riguarda il fine settimana, la brusca cancellazione di Non è l'Arena e la cacciata di Massimo Giletti da La7, ha creato un vuoto la domenica sera sul canale di Urbano Cairo. L'esperimento di In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese si è arenato sotto il 2% di share, schiacciato da una concorrenza agguerritissima, quando invece la coppia mostra di funzionare meglio in access prime time al posto di Lilli Gruber.

myrta merlino tweet su myrta merlino - pomeriggio 5 barbara d'urso - myrta merlino - foto di Gente