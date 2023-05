LA MEJO FICO DEL GOLFO! STASERA IN PRIMA SERATA A “LE IENE” RAFFAELLA FICO FESTEGGIA LO SCUDETTO DEL NAPOLI CON UN BAGNO IN BIKINI (MOLTO SUCCINTO) – GLI ALTRI FIORETTI: ALESSANDRO SIANI ALLE PRESE CON UNA GIGANTESCA TEGLIA DI POLENTA; GIGI D’ALESSIO E IL GAVETTONE D’ACQUA GHIACCIATA, FRANCESCO PAOLANTONI E L’EX SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS…

Da "Le Iene"

raffaella fico fa il bagno per celebrare lo scudetto del napoli

Stasera, martedì 9 maggio, in prima serata su Italia 1, nel servizio di Filippo Roma tutte le divertentissime immagini dei pegni di Alessandro Siani, Gigi D'Alessio, Raffaella Fico, Francesco Paolantoni e Luigi De Magistris, promessi e realizzati per Le Iene dopo la conquista del terzo scudetto del Napoli calcio.

raffaella fico fa il bagno per celebrare lo scudetto del napoli 1

Con qualche settimana d’anticipo sulla fine del campionato italiano, “Le Iene” avevano chiesto ai cinque napoletani celebri e super tifosi cosa sarebbero stati disposti a fare in caso della vittoria del titolo. I cinque hanno raccontato a Filippo Roma quali fossero i loro riti propiziatori per ogni partita e quali invece i fioretti a cui si sarebbero sottoposti non appena raggiunto il risultato sperato. Oggi, di fronte alle telecamere della trasmissione tv, hanno mantenuto la parola.

il gavettone a gigi d alessio per celebrare lo scudetto del napoli 1

Le immagini del servizio mostrano Alessandro Siani che, avendo promesso che avrebbe mangiato un chilo di polenta, è alle prese con una gigantesca teglia; Gigi D’Alessio aveva optato per un gavettone d’acqua ghiacciata, Francesco Paolantoni ha girato nudo per le strade di Napoli coperto solo da una sciarpa e da una pentola che conteneva pasta e patate; Raffaella Fico si era impegnata a fare un bagno in bikini e infine, l’ex sindaco Luigi De Magistris aveva promesso di stupire con un effetto sorpresa per onorare la sua squadra del cuore.

