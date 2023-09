MEJO GLI YUPPIES DEGLI INFLUENCER! PAROLA DI MASSIMO BOLDI: "IL CLIMA DEGLI ANNI ’80 ERA MIGLIORE. GLI INFLUENCER DI OGGI? NON MI SO SPIEGARE PERCHÉ UNO DEBBA GUADAGNARE CIFRE ESAGERATE SENZA FARE NIENTE. QUESTO FENOMENO METTE ANCHE IN DIFFICOLTÀ ALTRI SETTORI, MAGARI GIÀ IN CRISI" - I CACHET STELLARI DEI FILM: “PER YUPPIES, IL PRIMO FILM CHE GIRAI CON DE LAURENTIIS, PRESI 500 MILIONI. IN PARTE LI MISI SUBITO IN BANCA, MA…”

Massimo Boldi intervistato dal Giornale.

«Sono nato sul lago Maggiore, a Luino, in una famiglia senza grandi possibilità economiche. Mio padre purtroppo morì giovane, nel 1964, e io rimasi da solo con mia madre appena quarantenne e con due fratelli più piccoli da crescere. Per contribuire al mantenimento della famiglia cominciai a lavorare prestissimo. Inizialmente i guadagni erano modesti, normali. Poi sono stato forse miracolato: a un certo punto ho iniziato ad avere più denaro in tasca. E lì è un po’ cambiata la vita».

Quand’è arrivata la svolta?

«Con un carosello girato nel ’77 e ancora reperibile su YouTube. Era lo spot dell’Audi 80 e per quella pubblicità ebbi un compenso di 50 milioni di lire. Il mio povero suocero, napoletano di origini, subito si apprestò a consigliarmi: “Massimo, compra ’na casa…”. E infatti acquistai un appartamento a Luino. Avere una casa dov’ero nato era un mio sogno, potevo far vedere ai miei conoscenti e agli amici che ce l’avevo fatta».

E i cachet stellari dei film?

«Per Yuppies, il primo film che girai con De Laurentiis, presi 500 milioni. In parte li misi subito in banca, ma dovete considerare che sopra quelle cifre si pagavano comunque le tasse. Erano lordi. Anche i successivi lavori con la Filmauro si aggiravano su quelle cifre. Erano incassi eclatanti pure per l’epoca: non ero abituato a guadagnare quelle cifre, quindi era sempre una grande festa. Così ho iniziato a far star bene la mia famiglia; in quegli anni ero già sposato e quindi pensai subito a mia moglie e alle mie figlie, investendo in immobili».

Meglio gli yuppies di un tempo, che millantavano ricchezze mirabolanti spesso non reali, o gli influencer strapagati di oggi?

«Il clima degli anni ’80 l’ho vissuto ed era migliore: ne sono stato protagonista, non potrei dire il contrario. Gli influencer di oggi? Non mi so davvero spiegare perché uno debba guadagnare cifre esagerate senza fare assolutamente niente. Questo fenomeno mette anche in difficoltà altri settori, magari già in crisi, aggravando la situazione. Ma il mondo gira così, bisogna accettarlo».

