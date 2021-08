TIM COOK PASSA ALL'INCASSO - QUESTA SETTIMANA IL CEO DI APPLE INCASSERÀ L'ULTIMA TRANCHE DEL PREMIO CONCORDATO DIECI ANNI FA, AL SUO INSEDIAMENTO: IL BOTTINO CONSISTE IN CIRCA 5 MILIONI DI AZIONI, CHE VALGONO LA BELLEZZA DI 750 MILIONI DI DOLLARI - PARTE DEL PAGAMENTO ERA SUBORDINATO AL RENDIMENTO IN BORSA DELLA SOCIETÀ, CHE IN QUESTI ULTIMI ANNI HA AVUTO UN'IMPENNATA - QUANDO FU NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO, MOLTI DUBITAVANO CHE POTESSE EGUAGLIARE I RISULTATI DI STEVE JOBS. E INVECE HA TRASFORMATO APPLE NELL'AZIENDA PIÙ RICCA DEL MONDO...