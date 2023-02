A MELISSA PIACE LA RACCHETTA! SU “DIVA E DONNA” LE PRIME FOTO DELLA SATTA IN LOVE CON MATTEO BERRETTINI - DOPO UNA CENA A CASA DELL’EX MOGLIE DI BOATENG, I DUE SI SONO RIFUGIATI IN UN LUSSUOSO ALBERGO DEL CENTRO, DA CUI MELISSA È USCITA SOLO IL MATTINO SUCCESSIVO. IL SOSPETTO E’ CHE…("BERRETTO" ABBIA FATTO PIU' DI UN ACE)

Da Diva e Donna

Abbracciati e sorridenti per le strade di Milano. Così appaiono l'ex velina Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini nelle immagini esclusive che pubblica il settimanale “Diva e donna” in edicola domani. Dopo una cena a casa di lei, i due si sono rifugiati in un lussuoso albergo del centro, da cui Melissa è uscita solo il mattino successivo. Satta e Berrettini si sono mostrati allo scoperto da pochi giorni, ma sembrano già bruciare le tappe: il sospetto è quindi che in realtà si frequentino già da un po' di tempo.

