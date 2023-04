Ivan Rota per Dagospia

berrettini melissa satta

Dopo mesi di indiscrezioni e foto rubate, Melissa Satta e Matteo Berrettini escono allo scoperto: la showgirl ha ufficializzato la storia con il tennista pubblicando il primo scatto di coppia sul proprio profilo Instagram. A chi le attribuisce la colpa delle recenti performance non proprio entusiasmanti del tennista la Satta ha risposto esibendo simpatici calzettoni con la scritta: "Per favore smettetela di parlare".

melissa satta 1

“Anche lì, dicevo no, non posso mischiare lavoro e amore. Invece, poi, ha vinto l’amore. É andata così, sono passati vent’anni e menomale.” Così Emanuel Lo ha rivelato come è nata la grande storia d’amore che ancora oggi ha con Giorgia. Emanuel Lo, insegnante a Amici, è infatti stato uno dei ballerini che la cantante ha portato in tour con sé due decenni orsono.

Orietta Berti , opinionista del Grande Fratello Vip non hai sopportato la concorrente Antonella Fiordelisi che ora, fuori dalla casa, ha replicato alla cantante: “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il Grande Fratello Vip è finito dai.. parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”. P.S per stasera non fate cantare la Berti. Ridateci il balletto Russo/Prati.

melissa satta

Sempre Antonella Fiordelisi ha postato: “Avrò anche i modi sbagliati, ma non mi sono mai sbagliata“. dopo che è scoppiata una polemica per come Edoardo Tavassi ha trattato la fidanzata Micol Incorvaia durante un litigio. Così ha risposto Emanuela Fuin, mamma di Tavassi: “Chi crede di non sbagliare mai, nuota nel mare dei suoi errori.”

Poi la signora se la prende con il Grande Fratello Vip: “Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine! Li dovrebbero mettere sempre tutti“. In effetti, mancava la foto nel collage dei finalisti.

Fanta-televisione? A Ballando con le Stelle al posto della Lucarelli potrebbe arrivare Barbara d’Urso oppure Francesca Fagnani o Nunzia De Girolamo o Luisella Costamagna…

giorgia emanuel lo

Selvaggia Lucarelli così risponde alla notizia: “Tutto questo chiacchiericcio su Ballando? Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi ,veri o no che siano ,non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita , figuriamoci in tv“.

Carolina Crescentini ritornerà nella serie di culto teen Mare Fuori? Sibillina la risposta del regista: “Carolina è impeccabile, un’attrice capace di farsi a pezzi per una scena, riderci sopra allo stop e rifarsi a pezzi subito dopo. Se la rivedremo? Be’, non è morta“.

carolina crescentini

Aurora Ramazzotti ha spiegato perché ha voluto partorire in Svizzera il figlio Cesare : “Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi è sempre piaciuta tanto e io sono nata lì. Sono entrata nella struttura alla mia 38esima settimana, pensando che avrei partorito da un momento all’altro. Invece, ho partorito 4 giorni dopo!”

Chi è quel direttore che è dotato quasi quanto Rocco Siffredi? Un escort milanese ha detto che si è spaventato…

aurora ramazzotti 1 lorella cuccarini emanuel lo antonella fiordelisi guendalina tavassi 1 antonella fiordelisi