MELONIANI SÌ, MA SENZA STRAFARE – IL NUOVO AD DELLA RAI, ROBERTO SERGIO, HA ANNUNCIATO LA CONFERMA DI “REPORT”: LA TRASMISSIONE DI RANUCCI, INSIEME A UN’ALTRA DECINA DI PROGRAMMI (TRA CUI “CARTABIANCA” E “CHI L’HA VISTO”), ATTENDEVA IL VIA LIBERA AL PIANO DI PRODUZIONE, CHE ERA RIMASTO INCAGLIATO AL CDA DEL 3 MARZO SCORSO, IN MODO DA LASCIARE LE SCELTE AI FUTURI AMMINISTRATORI…

roberto sergio

(ANSA) - Da Report a Cartabianca, da Chi l'ha visto a Linea Verde. Sono una decina i programmi della Rai, al via nel prossimo autunno, di cui il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio ha annunciato la conferma nel consiglio di amministrazione del suo insediamento.

Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli amministratori entranti. Ora - visto che i tempi stringono e i programmi devono andare in produzione - è arrivato il via libera.

REPORT RAI SIGFRIDO RANUCCI

I programmi di approfondimento confermati - secondo quanto si apprende - sono Chi l'ha visto, in partenza il 6 settembre, Cartabianca, al via il 7 settembre, Report dal 23 ottobre, Fame d'amore dal 13 ottobre. Via libera anche a In mezz'ora e a Che ci faccio qui. Per il day time, confermati Linea Verde, I fatti vostri e Tv talk. Per i contenuti digitali, Ossi di seppia.

bianca berlinguer roberto sergio SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT roberto sergio