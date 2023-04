Alberto Dandolo per Oggi

pino insegno giorgia meloni

Giulia Provvedi del duo musicale Le Donatella è stata al centro della cronaca rosa per la sua storia d'amore con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini. La loro relazione si è conclusa oltre 1 anno fa ma non sono mai state rese note le vere motivazioni della rottura. Secondo quanto ci risulta la frizzante cantante avrebbe chiuso la relazione con il noto sportivo perché il suo cuore aveva iniziato a battere (e forse ancora batte!) per un' altra persona del mondo del calcio ma non si tratta di un giocatore. Chi sarà?

giulia provvedi 21

Pino Insegno sarà uno dei volti che emergerà nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. La ragione? Oltre al suo indiscusso talento l'attore e doppiatore romano è stimatissimo dalla nuova maggioranza di governo. Ha in particolare un antico rapporto di grande affetto con la premier Giorgia Meloni che spesso incontra in quel di Palazzo Chigi. Il talentuoso comico punta ora a programmi di primo livello : il suo obiettivo al momento è arrivare a condurre L'Eredità, fortunato preserale di Rai1 con al timone Flavio Insinna. Ce la farà? Pare proprio di sì.

Hoara Borselli deve la sua ascesa in tv alla sua vittoria, nel lontano 2014, a Ballando con le stelle. Poi di lei nessuna traccia fino ad un paio di anni fa, da quando ha iniziato ad imperversare come opinionista politica nelle principali trasmissioni di informazione Mediaset. La sua irresistibile ascesa si deve anche alla stima professionale che alcuni esponenti del centro destra nutrono nei suoi confronti. Uno tra tutti? Matteo Salvini. Il leader leghista pare che a breve la nominerà addirittura consulente di uno dei Ministeri gestiti dal partito che dirige. Quale? E in che ruolo? Chi vivrà vedrà.

giulia provvedi gollini

Ilary Blasi sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Per lei la conduzione de L'isola dei famosi è al momento la priorità assoluta e il suo obiettivo è riuscire a lenire le problematiche private immergendosi totalmente nei suoi impegni professionali. Però il suo editore Piersilvio Berlusconi è assai preoccupato della deriva trash che il reality potrebbe assumere, essendo assai fresce le polemiche che hanno investito l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per questa ragione i vertici del Biscione pur pagando una lauta penale hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show. Trattasi di tal Gianmarco Onestini e di Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller.

piersilvio berlusconi

È sbocciato l'amore tra Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico di Radio 24, e Vera Gemma, figlia del grande Giuliano. La loro intesa professionale è infatti sbocciata durante una intervista molto esuberante concessa qualche giorno fa dall'attrice romana alla Zanzara, storico programma dell'irriverente Cruciani. In quel della radio di Confindustria gira voce che i due proseguiranno a collaborare. Quale il progetto in essere? Cosa bolle nel pentolone? Chi vivrà vedrà.

Con il nuovo Governo cambieranno gli equilibri di potere in quel di mamma Rai. Saranno nomininati nuovi dirigenti e molti volti noti verranno promossi alla conduzione degli attuali programmi di punta. Tra i professionisti che gioveranno del nuovo corso politico ci sarà il bravo Tiberio Timperi. Il noto giornalista, che condurrà Uno Mattina estate, potrebbe o essere confermato anche alla versione invernale del programma che apre il palinsesto della Rete ammiraglia del Servizio Pubblico o avere un ruolo di primo piano nel daytime. Come andrà a finire?

ilary blasi

Indovinelli

È un conduttore lanciato dalla mitica Raffaella Carrà. Ben presto per lui si apriranno le porte di un programma Rai. Chi è?

È un attore bello e famoso e pubblicamente omosessuale. A Milano ha travato il vero amore. Trattasi di un prestante e simpatico ragazzo di origini meridionali che vive all'ombra della Madonnina. Chi è?

vera gemma

È un cantante assai criticato per alcune sue posizioni politiche e che da tempo è lontano dalle luci della ribalta. Pare che stia facendo fuoco e fiamme per arrivare a far ascoltare alcuni suoi inediti ad Amadeus perché il suo sogno è ritornare a Sanremo. Chi è?

hoara borselli

Il manager televisivo ha annullato un altro contratto a un concorrente della Isola dei famosi per incompatibilità con le linee editoriali. Di chi stiamo parlando

