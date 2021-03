I MEME PIÙ DIVERTENTI SULLA “EVER GIVEN”, LA NAVE CARGO CHE HA BLOCCATO IL CANALE DI SUEZ E CI HA DISTRATTO DALLE PENE DEL CORONAVIRUS PER QUALCHE GIORNO - UN DESIGNER SI È INVENTATO ANCHE UN VIDEOGIOCO, CHE RICALCA GLI SCHERMI RETRÒ DEI GIOCHI DEI POKEMON PER GAME BOY, DOVE UN PICCOLO BULLDOZER DEVE LIBERARE LA PORTACONTAINER (SPOILER: SI PERDE SEMPRE)

meme sulla ever given 8

1 – IL PORTACONTAINER EVER GIVEN BLOCCATO A SUEZ È GIÀ UN VIDEOGIOCO

Il micro browser game Suez Canal Bulldozer è la storia di Davide contro Golia, in cui però Davide perde, sempre. Realizzato dal designer Eric Wilder sull'onda dei meme con protagonisti il piccolo bulldozer e il gigantesco portacontainer Ever Given, il gioco ricalca gli schermi retrò del Game Boy e fa il verso alla famosa frase presente nei videogame Pokemon Rosso e Blu “It's Super Effective”, trasformandola in “It's Super Stuck”, "È super bloccato". Sì, perché non importa quanto si muoverà l’eroico, piccolo, bulldozer avanti e indietro, il risultato rimarrà identico: il macigno che blocca le 230mila tonnellate del cargo non si sposterà di un micron.

il videogioco sulla ever given

La gigantesca nave è tornata a muoversi, ma l'immagine simbolo del piccolo bulldozer che sposta i detriti per disincagliarla è diventata l’emblema della futilità, generando una moltitudine di meme ironici e sarcastici che hanno invaso la rete. Per questo motivo Eric Wilder ha deciso di trasformarli in un micro-game.

2 – I MEME PIÙ BELLI SULLA NAVE CHE HA BLOCCATO IL CANALE DI SUEZ

meme sulla ever given 3

Per una settimana ha evidenziato quanto possa esser fragile il mono degli scambi commerciali. La Ever Given è una delle navi per il trasporto di container più grandi al mondo, lunga circa 400 metri. Un mostro che solca i mari di tutto il mondo trasportando tonnellate di prodotti che saranno venduti, trasformati o trasportati a loro volta.

meme sulla ever given 2

Per cause ancora da chiarire la Ever Given si è ritrovata di traverso nel canale di Suez, bloccandolo completamente come fosse un tappo. Dopo una settimana di lavori e interventi al limite dell’ingegneria moderna, grazie a un brainstorming sul posto delle migliori menti al mondo in grado di risolvere un problema simile, oggi la nave è tornata finalmente a poter navigare, liberando il canale di Suez.

il videogioco sulla ever given

Il web non si è lasciato scappare la possibilità di ironizzare sull’accaduto: una sola nave che riesce a fermare un intero commercio.

Ho raccolto quelli che sono i più bei meme e vignette dedicati alla Ever Given. Il primo che voglio presentarvi, serissimo e ben fatto, è un’opera di Andrea Villa, un’artista italiano contemporaneo capace di raccontare con immagini concetti che vanno ben aldilà delle parole. Ecco la sua vignetta su quanto accaduto:

Da qui in poi, i meme sono quel che sono: un motivo perfetto per sorridere con leggerezza e quel pizzico di satira che non guasta mai.

