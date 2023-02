19 feb 2023 16:12

MENGONI? ME COJONI! – IERI SERA IL VINCITORE DI SANREMO HA FESTEGGIATO SCATENANDOSI IN PISTA AL PLASTIC A MILANO CON UNA CERTA FLAVIA, MA ACCANTO ANCHE A MONSIUER BOVARY, UN PERSONAGGIO CHE A ROSE CHEMICAL FA UN BAFFO. UNA SERATA MOLTO FLUIDA CHE HA VISTO ARRIVARE NEL PRIVÉ ANCHE PAOLA E CHIARA IN “FURORE” PER MENGONI. CON CHI SE NE SARÀ ANDATO IL CANTANTE? AH, NON SAPERLO…