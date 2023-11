MENO MALE CHE “THE CROWN” È ARRIVATO ALLA FINE – QUELLA CHE DOVEVA ESSERE LA STAGIONE PIÙ ENTUSIASMANTE DELLA SERIE SUI REALI INGLESI È, IN REALTÀ, UN CONCENTRATO DI FANTASCIENZA E CAZZATE, COME L'APPARIZIONE DI LADY DIANA SOTTO FORMA DI FANTASMA ALLA REGINA E A CARLO. LA PRINCIPESSA VIENE INOLTRE DIPINTA COME UNA SPROVVEDUTA IN BALIA DEGLI EVENTI E, FOTTENDOSENE DI TUTTE LE EVOLUZIONI E DELLE INDAGINI FATTE NEGLI ANNI, GLI AUTORI SEMBRANO DARE LA COLPA DELL’INCIDENTE A PARIGI SOLO AI FOTOGRAFI – PER NON PARLARE DELLE CONVERSAZIONI TRA DODI E DIANA… VIDEO

Estratto dell'articolo di Chiara Ugolini per www.repubblica.it

È uscita giovedì scorso ed è subito balzata in cima alla classifica delle serie Netflix in lingua inglese con 11,1 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto la Top 10 in 85 paesi. Parliamo di The Crown di Peter Morgan, attesa al varco per l’ultima stagione, che arriva in due tranche […] Attesa, contestazioni, critiche, ma anche lodi soprattutto agli interpreti, prima fra tutti Elizabeth Debicki che incarna la principessa.

Eppure la serie non è prima in tutte le classifiche della piattaforma come ci si aspetterebbe, se si vanno ad analizzare i dati paese per paese due eccezioni saltano all’occhio: negli Stati Uniti The Crown è stata battuta dallo show dello stand up comedian Matt Rife, 28 anni esploso su TikTok dove ha 5milioni di follower e in Italia dove è stata battuta da Suburraeterna, la serie spinoff arrivata due giorni prima.

Il sito americano Rotten Tomatoes che aggrega le recensioni e stima una media delle critiche in giro per il mondo analizzando una sessantina di articoli lo dà al 55% “marcio” (la piattaforma giudica positivo col concetto di pomodoro fresco e negativo con quello marcio). Saltano all’occhio le recensioni particolarmente negative dei critici inglesi. “Peter Morgan, il creatore dello show, ha deciso che Diana non sarà mai altro che una ragazza innocente, che non farà mai i capricci o non dirà una parolaccia: la vera principessa Disney.

Di conseguenza rendendola un po' noiosa”. (Camilla Long del Times). […] I critici americani sono più magnanimi. “Un racconto forse troppo edulcorato degli eventi, eccessivamente indulgente e lusinghiero per alcuni, troppo giudicante per altri. Ma quella tendenza al melodramma riverente è ciò che rende The Crown un guilty pleasure a metà” (Richard Lawson per Vanity Fair). […]

