14 apr 2023 16:25

MERDA, C’È UN NUOVO “CASO GUBBIO” – L’EDIZIONE SPAGNOLA DI “MASTERCHEF” SI È TRASFORMATA IN UNA DEIEZIONE COLLETTIVA COME AVVENNE IN UMBRIA DOVE "SI PERDEVANO LA MERDA COME LE OCHE" – I CONCORRENTI HANNO OBBLIGATO A UNA NOTTE SULLA TAZZA, PER UNA TREMENDA DISSENTERIA, LE 44 PERSONE CHE SI ERANO ATTOVAGLIATE PER GUSTARE I LORO MANICARETTI - QUALCHE COMMENSALE CHE HA PERSO 5 CHILI (UN OTTIMA CURA DIMAGRANTE)