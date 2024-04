METTETE A LETTO I PUPI! AMADEUS VS LUCIO PRESTA: ATTO FINALE! MENTRE I VERTICI RAI STANNO TENTANDO IL COLPO DI CODA PER TRATTENERE IL CONDUTTORE, PROMESSO SPOSO DEL “NOVE”, EMERGONO TRA I MOTIVI DELL'ADDIO, ANCHE LE RUGGINI CON L'EX MANAGER PRESTA. AMADEUS, CHE LO AVEVA MOLLATO UN MESE E MEZZO PRIMA DELL’ULTIMO SANREMO SENZA SVELARE IL MOTIVO, AVREBBE CHIESTO TRA LE CONDIZIONI PER RESTARE IN RAI L'ALLONTANAMENTO DI PRESTA (CHE GESTISCE TANTISSIMI VOLTI NOTI DELLO SPETTACOLO) – LE FRECCIATE DI "BRUCIO" AL SUO EX ASSISTITO...

Valerio Salviani per leggo.it - Estratti

Una lotta intestina dietro l'addio di Amadeus alla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di viale Mazzini stanno tentando il colpo di coda per trattenere il conduttore che ha saputo rilanciare Sanremo. Una vera e propria "mission impossible", anche perché la frattura sembra ormai insanabile. Tra i motivi dell'addio, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero anche le ruggini con l'ex manager di Ama, Lucio Presta.

I due si sono lasciati alla fine del 2023 dopo anni di collaborazione, senza svelare pubblicamente il motivo. Secondo i rumor che arrivano dai corridoi Rai, tra le condizioni per restare Amadeus avrebbe chiesto l'allontanamento all'ex manager (che gestisce tantissimi volti noti dello spettacolo). Rumor che lo stesso Presta ha confermato, rilanciando sui suoi social un articolo che ne parlava.

Lucio Presta: è giunto il momento di parlare

Mentre Amadeus continua a registrare record di ascolti con "Affari tuoi" (sabato sera il programma ha fatto il 29% di share con oltre 5 milioni di spettatori) che sottolineano una volta di più il danno alla Rai della sua partenza, si rincorrono le voci che raccontano i retroscena sulla rottura al veleno.

(...)

Nei giorni scorsi Presta è tornato attivo sui social, lanciando diverse frecciate al suo ex assistito: «Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti.

Ho visto tante facce piene di maschere! É tempo di svelare fatti e circostanze», ha minacciato su X. Giorni prima aveva invece scritto: «C’è un giudice chiamato tempo che mette tutto e tutti nel loro posto. Meno uno».

Da ilmessaggero.it - Estratti

Amadeus va, Amadeus resta. Non c'è pace in casa Rai, tra conferme e smentite sul caso del momento: il trasloco a Nove, cioè a Discovery, del conduttore di punta della rete pubblica, l'uomo dei Sanremo dei record (cinque di fila) e delle prime serate che incollano milioni di italiani al televisore. La trattativa è in corso? O addirittura è ormai ai capitoli di coda, con "Ama" ormai deciso a fare le valigie?

Le voci rimbalzano, i retroscena stampa infittiscono la trama. Procediamo con ordine. La trattativa, pare ormai indubbio, c'è.

E se la Rai si è sentita di smentire ufficialmente taluni retroscena usciti sui giornali in merito alla "stanchezza" del conduttore-star dei "Soliti Ignoti", l'irritazione per le presunte pressioni subite dal centrodestra di governo, vuol dire che il caso è attenzionato molto da vicino dai vertici di viale Mazzini.

E infatti, spiega una ricostruzione de Il Sole 24 Ore, sarebbe stata già posta sul tavolo dal direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e dall'Ad Roberto Sergio una contro-offerta per far rimanere Ama nella tv pubblica. Di quanto? Le cifre ancora non circolano e del resto conferme non ce ne sono dalla Rai. Tuttavia, riporta sempre il quotidiano finanziario, si tratterebbe di un'offerta che non avrebbe precedenti nella lunga storia Rai. Della durata di almeno quattro anni.

Le contro-offerte Rai

Un ultimo asso calato dalla dirigenza Rai per scongiurare uno scenario che preoccupa i vertici della tv così come della politica. Se non altro perché l'Ama-exit, ammesso che si faccia davvero (e il perfido Fiorello dalla sua "edicola" mattutina ha scherzato sul suo amico: "Amadeus va al nove! ufficiale!"), si aggiungerebbe a una lista già affollata di nomi noti che hanno lasciato nell'ultimo anno e mezzo, da Lucia Annunziata al clamoroso addio di Fabio Fazio, approdato al Nove dove già anni fa ha aperto la strada Maurizio Crozza. È una strategia ormai collaudata. "Gliene portiamo via uno grosso all'anno", malignano i dirigenti della concorrenza.

Insomma, si tratta. C'è da cerchiare in rosso la data di domani, quando potrebbe esserci un ultimo incontro chiarificatore tra Rossi e Amadeus. Nel frattempo il conduttore né conferma né smentisce. Va avanti lavorando come nulla fosse: ha registrato le nuove puntate di Affari Tuoi, ha confermato l'appuntamento dei primi di maggio ad "Una nessuna centomila - In Arena".

(...)

