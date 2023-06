https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/Non-e-un-Paese-per-Giovani-del-30062023-dcb949c8-c177-45f4-8740-6cd115dce69f.html

A #nonsonounasignora, in prima serata su Rai2, il messaggio di Rocco Siffredi, versione drag queen, contro l'omofobia.



??? pic.twitter.com/JVsyvldNqz — radio_zek (@radio_zek) June 30, 2023

Ivan Rota e il tonico Sor Rotella per Dagospia

ilenia pastorelli

“Non credo all’amore che duri tutta la vita”. Ilenia Pastorelli manda un avviso agli spasimanti a “Non è un Paese per giovani, la trasmissione di Massimo Cervelli e Tommaso Labate su Radio 2: “Ci hanno un po’ rincoglionito da piccoli con le favole tipo “Sirenetta”. Il matrimonio? L’ho preso in considerazione una volta, poi ho annullato tutto. Era tutto pronto…Ma con il mio ex siamo rimasti in buoni rapporti”

Impareggiabile Monica Bellucci. Ecco quello che dice del nuovo compagno Tim Burton che la dirigerà nel sequel di Beetlejuice : “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, Conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton.”

monica bellucci tim burton

Monica Bellucci soggiornerebbe spesso a Londra a casa di Tim Burton, casa dove vive ancora la ex storica del regista Helena Bonham Carter, abbandonata per la giovane Eva Green a sua volta lasciata per Monica Bellucci. Quest’ ultima e la Bonham Carter sono diventate amiche.

Scampoli di Isola dei Famosi. Alla festa benefica del settimanale Chi, Helena Prestes e Antonino Spinalbese erano molto affiatati. Anche troppo. Nel frattempo Gian Maria Sainato postava: “ Comunque la persona che pensavo mi aspettasse fuori, in realtá dopo l’Isola non mi vuole piú”. Sembra si riferisse alla Prestes…

Dopo vari rinvii, è partita con il turbo Alba Parietti con Non sono una Signora, una scoppiettante e colorata gara di drag queen. La Pariettona non si spiegava il perché degli slittamenti visto che il programma non é per niente volgare. Curioso che venga messo in onda proprio all’ inizio dell’ era di “telemeloni”. Ma un dirigente che remava contro se ne è andato…

rocco siffredi in versione drag

Nel programma c’è una giuria che deve anche indovinare chi si cela sotto il trucco da drag. Un incontenibile Sabrina Salerno dice alla collega Cristina D’ Avena guardando il primo eliminato: “ Quello lì lì, sono sicura, é Rocco Siffredi. Ci ho lavorato “ e poi ride. Precisiamo che non ha fatto film con lui, quindi non cercateli, solo il programma Name That Tune. Intanto Siffredi drag è già virale.

Quando si é davvero sinceri. L’attrice Jennifer Lawrence dice di non aver ancora capito il senso del film Madre! di Darren Aronofsky da lei interpretato con Javier Barbem e dice : “Ma andavo a letto con il regista, era la guida al film.”

Chiara Francini afferma di aver deciso di diventare mamma. Legata da 18 anni a Friedrick Lundvquist, 46, imprenditore scandinavo, vuole un figlio a 43 anni. “Sono pronta alla fecondazione assistita”.

helena prestes antonino spinalbese

A star is born? É uscita The Speaking Subject scritta da Morgan per Marco Mengoni ai tempi di X Factor, un ipotetico dialogo tra Chomsky e Foucault. A interpretarlo é la diciassettenne Bella Star che Morgan cosí elogia: “ si differenzia da tutti gli artisti della sua generazione “.

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Carrisi, a Oggi è un altro Giorno da Serena Bortone, parla di Romina Power: “Con Romina non ho un rapporto ma comunque ci salutiamo. Cioè, ovviamente lavora con mio padre ed é la mamma delle mie sorelle… Penso che abbiano costruito una bella carriera e una bella famiglia insieme, però non so come dire… Non fa parte del mio nucleo”.

"Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che mi scrive e immagino anche a lei" ha detto il cantante, per poi aggiungere: "È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me". Per Marracash, Elodie è ancora un chiodo fisso?

elodie

Grande successo per “Al Chiaro di Luna”, il Charity Dinner organizzato dal settimanale Chi che si è tenuto al Grand Hotel di Rimini, a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Alla cena di gala, accolti dal direttore Massimo Borgnis e dal direttore editoriale Alfonso Signorini, si sono visti Milly Carlucci, Paola Barale, Simona Ventura, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet. Ma anche Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Achille Lauro, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Alberto De Pisis, Elisabetta Gregoraci, Ginevra Lamborghini, Giorgia Venturini e Pierluigi Pardo . Dal palco, Signorini ha fatto gli auguri ai neosposi Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti. La donazione complessiva ha superato a oggi i 150.000 euro.

alba parietti e rocco siffredi in versione drag 3 ilenia pastorelli 45