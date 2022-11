IL DIVANO DEI GIUSTI - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? CIELO, AL POSTO DEL SOLITO EROTICHELLO, PROPONE UN INTELLIGENTE FILM PER SIGNORE E SIGNORINE, “IO, LUI, LEI E L’ASINO” SCRITTO E DIRETTO DA CAROLINE VIGNAL CON LAURE CALAMY. SU TV2000 TROVATE UNO DEGLI ULTIMI FILM DI TERRENCE MALICK, “LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE”. 173 MINUTI. PIÙ CHE UN FILM, UN SEQUESTRO DI PERSONA - RAI MOVIE ALLE 21, 10 PROPONE UNA PERLA COME “LA BELLA MUGNAIA” DI MARIO CAMERINI CON SOPHIA LOREN, MARCELLO MASTROIANNI, VITTORIO DE SICA, PAOLO STOPPA, YVONNE SANSON - VIDEO