METTI LA CERA, TOGLI..LA POLVERE - RALPH MACCHIO TORNA NEI PANNI DI "KARATE KID" A 35 ANNI DALL'ULTIMA VOLTA - L'ATTORE 62ENNE SARÀ PROTAGONISTA NEL REMAKE DELLA LEGGENDARIA SAGA - NEL CAST DEL FILM, CHE NON HA ANCORA UN TITOLO, CI SARA' ANCHE JACKIE CHAN - L'ANNUNCIO: " SAREMO ASSIEME IN UN NUOVO FILM. QUINDI, 'DIAMO LA CERA E TOGLIAMO LA CERA'" - VIDEO

ralph macchio 3

(ANSA) - Ralph Macchio torna 'Karate Kid' circa 35 anni dopo il suo ultimo film della tetralogia. Lo riferiscono diversi media americani. Nel cast ci sarà anche Jackie Chan, attore premio Oscar e stuntman originario di Hong Kong. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 13 dicembre del 2024. "Saremo assieme in un nuovo film 'Karate Kid'", ha detto Macchio, 62 anni, in un video di Sony Studios ed in riferimento a Chan. "Quindi, 'diamo la cera e togliamo la cera'", ha aggiunto parafrasando la famosa battuta del maestro Miyagi (Noriyuki 'Pat' Morita) nel film 'Per vincere domani - The Karate Kid' (1984). "E' una grande notizia", gli ha fatto eco Chan, 69 anni.

ralph macchio jackie chan karate kid

Il nuovo 'Karate Kid' non ha ancora un titolo, sarà diretto da Jonathan Entwistle e sarà il frutto della combinazione della serie originale e di quella nuova creata nel 2010. Macchio ha iniziato il franchise con 'Per vincere domani - The Karate Kid' (1984) ed i sequel, 'Karate Kid II - La storia continua...' (1986), e 'Karate Kid III - La sfida finale' (1989). Interpretava il personaggio di Daniel LaRusso. Chan ha interpretato il ruolo di Mr. Han, controparte di Miyagi nel reboot del 2010, 'The Karate Kid - La leggenda continua'

ralph macchio karate kid john avildsen karate kid karate kid karate kid ralph macchio 1 ralph macchio 2