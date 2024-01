E METTICELA LA LINGUA! – IL BACIO CASTO TRA TIMOTHÉE CHALAMET E KYLIE JENNER, LO SCARSO SENSO DELL’UMORISMO DI TAYLOR SWIFT E IL SIPARIETTO DELLA SIMPATICISSIMA JENNIFER LAWRENCE: TUTTI I MOMENTI CULT DEI GOLDEN GLOBE – TIMOTHÉE E LA SORELLA DELLA CULOIDE KIM KARDASHIAN HANNO FATTO LA LORO PRIMA USCITA UFFICIALE, MA COME MAI LUI NON L’HA VOLUTA SUL RED CARPET? - VIDEO

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per www.repubblica.it

il bacio fra timothee chalamet e kylie jenner

La battuta su Taylor Swift (che non ride)

È filato tutto liscio, senza scandali né sorprese particolari, durante l’81esima edizione dei Golden Globes tenutasi a Los Angeles. Ma dai social già emerge qualche momento «clou» della cerimonia, a partire dalla gelida reazione di Taylor Swift alla battuta che il conduttore, il comico Jo Koy, le ha riservato: «La più grande differenza fra i Golden Globes e l’NFL?

Ai Golden Globes ci sono meno inquadrature di Taylor Swift». Il riferimento, per i non swiftie, è alla lega di football americano (l’NFL appunto) in cui gioca il fidanzato della cantautrice, Travis Kelce e alle partite in cui lei ultimamente è stata spesso inquadrata mentre fa il tifo. La battuta […] è stata accolta da Swift con uno sguardo gelido: senza accennare ad alcun sorriso, ha preferito bere un sorso del suo drink.

taylor swift

Jennifer Lawrence: «Se non vinco me ne vado»

[…] Candidata come miglior attrice per «No Hard Feelings», è stata ripresa dalle telecamere in un labiale molto chiaro: «Se non vinco me ne vado», ha esclamato. Salvo poi applaudire entusiasta (e senza rancori) alla vittoria della collega Emma Stone, premiata per «Povere creature!»

Lily Gladstone e il discorso nella lingua dei Blackfeet

Storica vittoria per Lily Gladstone, attrice protagonista di «Killers of the Flower Moon»: il suo ruolo nel film di Martin Scorsese le è infatti valso il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico, prima volta per un’interprete nativa americana. Gladstone, nel ricevere il premio, ha ringraziato usando la lingua dei Blackfeet, riserva indiana in cui ha vissuto fino a 11 anni: «Sono molto grata di poter parlare un po’ della mia lingua, anche se non la conosco bene, su questo palco. In questo mondo... gli attori nativi di solito recitavano in inglese e poi i tecnici del suono montavano le parole al contrario per dare l’idea della lingua nativa»

jennifer lawrence

Il bacio fra Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Anche se non sono arrivati insieme sul red carpet, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno vinto il premio per la coppia più innamorata dei Golden Globes: seduti vicini al tavolo, sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio, felici e sorridenti.

lily gladstone

La «frecciata» di Kieran Culkin

Kieran Culkin […] accettando la statuetta ha lanciato una frecciata al collega Pedro Pascal, che era insieme a lui fra i candidati: «Suck it Pedro, it’s mine», gli ha detto. Ovvero, traduzione un po’ ripulita, «beccati questa Pedro, (il premio) è mio». Pascal è stato subito al gioco, fingendo di mettersi a piangere per la sconfitta

kieran culkin taylor swift in gucci timothee chalamet kylie jenner golden globe 2024 jennifer lawrence jennifer aniston reese whiterspoon golden globe 2024 taylor swift golden globes 2024. 4 taylor swift golden globes 2024. 2 taylor swift golden globes 2024. 3 timothee chalamet in celine