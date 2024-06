8 giu 2024 18:50

MI MANDA PITONE! IN INDONESIA UN PITONE HA INGOIATO E UCCISO UNA DONNA DI 50 ANNI. LA POVERETTA STAVA ATTRAVERSANDO UN BOSCO PER RAGGIUNGERE UN MERCATO VICINO AL SUO VILLAGGIO QUANDO È STATA PRESA DAL SERPENTONE – NON VEDENDOLA TORNARE PER LA NOTTE, IL MARITO HA DATO L'ALLARME E SONO PARTITE LE RICERCHE: NELLA GIUNGLA È STATO TROVATO UN GIGANTESCO PITONE LUNGO SEI METRI CON UN GRANDE RIGONFIAMENTO NELLO STOMACO E...