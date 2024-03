MI VENDO! - RIHANNA, CHE E' STATA PAGATA QUASI 9 MILIONI DI DOLLARI PER ESIBIRSI AL MATRIMONIO DI ANANT AMBANI, IL FIGLIO DELL'UOMO PIU' RICCO D'INDIA, NON È LA PRIMA POPSTAR A "SVENDERSI" A EVENTI PRIVATI INTASCANDO CACHET DA URLO: L'ANNO SCORSO BEYONCE' ERA STATA CRITICATA PER AVER CANTATO ALL'INAUGURAZIONE DI UN RESORT A DUBAI (INCASSANDO 24 MILIONI DI DOLLARI PER UN'ORA). ANDREA BOCELLI HA FATTO LITIGARE LE DUE SORELLE KARDASHIAN PERCHE'… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Carlo Moretti per “la Repubblica”

rihanna al matrimonio di anant ambani 1

Quando si dice avere una voce d’oro. Rihanna è stata pagata circa 9 milioni di dollari per tenere un concerto in India al matrimonio di Anant Ambani, figlio di Mukesh Ambani, il presidente di Fortune 500 Reliance Industries considerato l’uomo più ricco d’Asia con un patrimonio di 113 miliardi di dollari. […] Con il suo concerto milionario, la cantante di Umbrella ha messo fine a un silenzio che durava per lei da 8 anni, interrotto solo dallo slot di 15 minuti nell’intervallo del Super Bowl e dall’esibizione agli Academy Award, entrambi nel 2023. […]

beyonce in concerto a dubai 1

Non è la prima volta che popstar e rockstar si lasciano convincere a partecipare a eventi privati da un cachet vertiginoso […] A cominciare da Beyoncé, che a gennaio dello scorso anno è volata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per l’inaugurazione del resort di lusso Atlantis The Royal. […] Il concerto durò solo un’ora e secondo testate attendibili come Fortune per la sua esibizione Queen Bey venne pagata la bellezza di 24 milioni di dollari.

jennifer lopez al compleanno di gurbanguly berdimuhamedow

A volte gli artisti si rivelano precipitosi nell’accettare gli inviti. Jennifer Lopez si è scusata dopo aver fatto nel giugno 2013 un concerto privato alla presenza di un leader del Turkmenistan descritto come un dittatore, l’ex presidente Gurbanguly Berdimuhamedow, accusato di violazioni dei diritti umani, […] La Lopez è stata pagata 1,5 milioni di dollari per cantare tre canzoni. Mariah Carey si è detta invece «imbarazzata» per il concerto privato in favore dei familiari di Muammar Gheddafi che tenne nel 2008 a St. Barts ai Caraibi, quattro canzoni per un milione di dollari- […]

andrea bocelli kim kourtney kardashian

I Rolling Stones hanno ceduto nel novembre 2002 a Las Vegas alla festa da 7 milioni di dollari per il 60esimo compleanno del miliardario texano David Bonderman. Anche Andrea Bocelli si è esibito ai matrimoni, per le sorelle Kardashian. E quando nel luglio 2023 le due hanno litigato si è appreso che uno dei motivi era il tenore: Kim ha accusato Kourtney di averle copiato l’idea.

