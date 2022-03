IL DIVANO DEI GIUSTI - IL FILM DA VEDERE STASERA IN PRIMA SERATA IN CHIARO È “18 REGALI” DI FRANCESCO AMATO CON VITTORIA PUCCINI, BENEDETTA PORCAROLI E EDOARDO LEO - IN SECONDA SERATA RITROVATE VALENTINE DÉMY NELL’EROTICO DI JOE D’AMATO “CASA DI PIACERE”. PIUTTOSTO STRACULT LA COPPIA D’AMORE-MARCHIONI IN “DRIVE ME HOME” - MA IL FILM DELLA NOTTATA TEMO SIA “FAUSTO E FURIO” DI LUCIO GAUDINO, INTERPRETATO DALLA COATTISSIMA COPPIA COMICA ROMANA ENZO SALVI – MAURIZIO BATTISTA - VIDEO